¿Quién es quién en “Garra”? la nueva película de Adam Sandler en Netflix

Dirigida por Jeremiah Zagar con un guion de Taylor Materne y Will Fetters, “Garra” (“Hustle” en su idioma original) es una comedia deportiva de Netflix que sigue a un excazatalentos de baloncesto que intenta rehacer su carrera trayendo a un jugador único en la vida con un pasado difícil para jugar en la NBA.

El rodaje de esta película comenzó en Filadelfia en octubre de 2020, continuó en la escuela secundaria del área de Coatesville en Pensilvania y también se filmó en el centro y el sur de la ciudad antes mencionada.

Adam Sandler, que marca su noveno papel protagónico en Netflix, Queen Latifah, el jugador de baloncesto español Juan Hernangómez, Robert Duvall, Ben Foster, Jordan Hull, Ainhoa Pillet, Maria Botto y el ex jugador de la Kenny Smith son parte del elenco de “Garra”, pero ¿quién es quién en el drama deportivo?

¿Quién es quién en "Hustle"?

1. Adam Sandler es Stanley Sugerman

Stanley Sugerman es un cazatalentos de baloncesto que trabaja para los Philadelphia 76ers. Mientras está en el extranjero, descubre a Bo Cruz (Juancho Hernangómez), un jugador muy talentoso, pero con un pasado difícil y lo lleva a Estados Unidos, sin la aprobación de su equipo, para rehacer su carrera en la NBA.

2. Juancho Hernangómez es Bo Cruz

El jugador de baloncesto español Juancho Hernangómez interpreta a Bo Cruz, un jugador de baloncesto que acepta la oferta de Stanley porque necesita los 900 mil dólares para mantener a su madre e hija.

3. Queen Latifah es Teresa Sugerman

Queen Latifah, ganadora de un premio Emmy, un Globo de Oro y tres premios Screen Actors Guild, da vida a Teresa Sugerman en “Hustle”. Se trata de la esposa de Stanley que lo presiona para recuperar su carrera.

4. Ben Foster es Vince ‘Vin’ Merrick

Recordado por papeles en películas como “X-Men: The Last Stand”, “The Messenger”, “Hell or High Water” y “Leave No Trace”, Ben Foster interpreta a Vince ‘Vin’ Merrick, el jefe de Stanley Sugerman.

5. Kenny Smith as Leon Rich

Kenny Smith, exestrella de la NBA y actual comentarista deportivo, da vida al agente deportivo Leon Rich, el mejor amigo de Stanley. Como se menciona en un artículo de Netflix, Smith se sorprendió al recibir la llamada de Sandler para interpretar el papel, pero aceptó cuando Adam le dijo que era perfecto para el rol y le conseguiría un entrenador de actuación.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Garra”:

-Robert Duvall es Rex Merrick, el jefe principal de Stanley.

-Jordan Elizabeth Hull es Alex Sugerman, la hija adolescente de Teresa y Stanley.

-María Botto es Paola, la madre cariñosa y resistente de Bo.

-Anthony Edwards es Kermet Wilt, un jugador formidable que se enfrenta a Cruz dentro y fuera de la cancha.

-Heidi Gardner es Katherine Merrick, la hermana de Vincent, una aliada de Stanley que no parece tener tiempo suficiente para ayudar con el equipo.

¿De qué trata "Hustle"?

Adam Sandler es un cazatalentos de balncesto que ha tenido muy mala suerte con su carrera, por lo que está en busca de un talento nuevo que pueda ayudarlo a recuperar la gloria. Durante un viaje al extranjero, el protagonista descubre a un jugador excepcional (Juancho Hernangómez), un atleta español que tiene habilidades extraordinarias y que puede convertirse en su oportunidad para llegar nuevamente a los puntos más altos de la NBA.

