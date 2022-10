Quién es L-Gante, el nuevo novio de Wanda Nara, ex de Mauro Icardi y Maxi López

Luego de la sonada separación con el futbolista Mauro Icardi, la modelo y empresaria argentina, Wanda Nara, ya confirmó el romance con el cantante L-Gante, con quien fue vista besándose en un boliche.

Además del romance, Wanda Nara y L-Gante no sólo están unidos por el amor, sino también en los negocios. Ambos subieron a sus redes sociales un video en el que promociona el lanzamiento de un nuevo tema del cantante y allí se lo ve a él tendido en una cama, sin ropa, acompañado por su flamante novia, que tampoco parece llevar nada encima.

Días antes a la confirmación, entre el cantante de cumbia ya la modelo hubo varios acercamientos que fueron despejando poco a poco la duda, pues hubo desde intercambios de likes y comentarios en las redes, hasta un vivo de Instagram juntos.

Lee también: La fiesta de cumpleaños de Ricardo Salinas en 7 fotos

Después de su separación del futbolista Mauro Icardi en septiembre pasado, seleccionado de Argentina rumbo al Mundial de Qatar, la empresario regresó a su país, en donde ya ha participado en programas de televisión como "¿Quién es la máscara?" y "Gran Hermano".

Sin embargo, la separación de Wanda e Icardi aún se encuentra en la mira, pues también se filtró un video en el que el futbolista acude a la cada de ella, pero el guardia de seguridad le impide el paso.

Wanda Nara confirma su divorcio de Mauro Icardi

Durante su visita a la Argentina por compromisos laborales, la empresaria se vio envuelta en múltiples escándalos.

Lee también: VIDEO. Influencer de China come avispa y termina con cara desfigurada; fue expulsado de TikTok

Primero surgieron los rumores de una nueva crisis con Mauro Icardi, después trascendió el reclamo de una empleada a quien no le paga hace meses y, ligado a este conflicto, se dio a conocer recién un explosivo audio que confirmaría la crisis terminal de la pareja y el inicio de parte de Wanda de los trámites de divorcio.

A casi un año del estallido del Wanda Gate y a pesar que se creía que todo marchaba bien en el hogar Icardi- Nara, el conflicto volvió a resurgir. Pero esta vez con aún más fuerza. A diferencia del escándalo que incluyó a Eugenia “la China” Suárez y que tuvo a todo el país pendiente de cada movimiento de los involucrados, esta vez parece ser definitivo.

En medio de los rumores de conflictos matrimoniales, la empresaria llegó a la Argentina para promover su nuevo programa junto a Natalia Oreiro y, contrario a su comportamiento habitual, se mostró reacia a hablar con los periodistas. Especialmente cuando le preguntaron por el jugador del PSG y el estado de su relación, a lo que se limitó a contestar de la manera más escueta y corta posible.

Lee también: ¿Messi pudo ganar el Balón de Oro? El debate entre Iker Casillas y Jero Freixas tras la premiación

“Yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo. Cuando vuelva, te saco el pasaje y todo lo que necesitas. Nada. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más”, se la oye decir en el mensaje. Hasta el momento, lo único que se sabe es que se reunirá con Ana Rosenfeld, su abogada, y que la separación no fue confirmada de manera oficial.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

cg