¿Quién es Chloe Lopez, influencer que generó polémica tras quitarse ropa interior y ponerla en bandeja de pan?

Con el gran apogeo de las redes sociales, algunos influencers traspasan cualquier barrera con tal de aumentar las vistas en sus videos y poco a poco aumentar su popularidad en internet.

Desde videos graciosos, hasta los retos más extremos en donde arriesgan la vida, miles de creadores de contenido en todo el mundo comparten diariamente sus hazañas en plataformas como TikTok y YouTube.

Fue así como una influencer británica, Chloe Lopez, generó mucha polémica en los últimos días por un clip que compartió en donde se observa el momento en donde se quita la ropa interior en un lugar público.

Influencer se quitarse ropa interior y la coloca en bandeja de pan

En el video de 13 segundo de duración, la influencer británica conocida como Chloe Lopez, se encontraba dentro de un supermercado, vestida con un saco corto, falda y sandalias. Entre risas, se aleja de su carrito y en medio del pasillo se ve el momento en que se quitó la ropa interior.

A pesar de que los demás compradores no le prestaron mucha atención mientras realizó la acción, decidió ir más allá y como se encontraba en el área donde exhiben el pan recién hecho, la influencer introdujo su ropa íntima al fondo de una charola y continuó con su recorrido.

Lopez, quien tiene 177 mil seguidores en Instagram, y su video tiene ya 30 mil reacciones, generó mucha polémica con su video, pues la respuesta de los usuarios, lo tacharon de atrevido y antihigiénico, por exponer los alimentos que se encontraban en la charola.

“Lo que hacen por un like”, “Es un delito contra la salud pública”, “Eso no es gracioso, la comida se debe respetar”, “para crear contenido no hay que exponer a las demás personas”, “¿qué pasa si un niño agarra un pan de esa bandeja?”, fueron algunos de los comentarios con más respuestas de los usuarios.

¿Quién es Chloe Lopez?

La influencer, quien se autodenomina en su perfil de Instagram como "Tu británica favorita", es modelo de una reconocida plataforma de contenido para adultos y el objetivo de sus otras redes sociales, es promover sus suscripciones, por este motivo, aparece en sus video quitándose la ropa interior en lugares públicos y dejado "regalos" para sus seguidores.

