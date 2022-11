¿Quién es AuronPlay, uno de los streamers envueltos en polémica por criticar a México?

El Rubius y Auronplay, creadores de contenido originarios de España, hicieron estallar Twitter recientemente con dichos como "nadie va a ir" al referirse a que los premios Esland 2023, que buscan reconocer el trabajo de streamers hispanohablantes, están programados para realizarse en México.

Y, si bien ellos mismos se disculparon al día siguiente y afirmaron que se trataba de una broma hacia su amigo Juan Guarnizo, quien vive en Monterrey, y a El Komanche, de El Salvador, varios cibernautas no tomaron el hecho de este mismo modo.



De acuerdo con la plataforma Social Blade, la cual rastrea estadísticas de redes sociales, el canal de Twitch de El Rubius registró un descenso de más de 25 mil seguidores en los días siguientes a los comentarios, mientras que AuronPlay perdió más de 40 mil seguidores, los cuales aún no ha recuperado.

Sin embargo, ante la repercusión del suceso, muchas personas que no están familiarizadas con estos youtubers y streamers se han preguntado quiénes son, por lo que aquí te lo explicamos para el caso de AuronPlay.

¿Quién es AuronPlay?

Raúl Álvarez Genes, mejor conocido como AuronPlay, es un creador de contenido que alcanzó la fama por publicar videos en YouTube, esto desde los inicios de la plataforma; su canal cuenta con más de 29 millones de suscriptores.

Inicialmente subía grabaciones en las que emitía juicios sobre temas variados, cargados con humor e ironía, pero en 2012 comenzó a publicar opiniones y críticas hacia otros youtubers populares, lo que le valió protagonizar enfrentamientos con otros creadores.

Es por esto, y debido a las restricciones de YouTube, que después cambiaría su enfoque más hacia los temas humorísticos, hasta que en 2020 redujo la frecuencia de publicación, como puede corroborarse en su canal, y eventualmente migró a Twitch para enfocarse en las transmisiones en directo.

Entre los videojuegos que ha jugado recientemente en esta plataforma se hallan Grand Theft Auto V, Minecraft y Fall Guys.

¿Qué dijo AuronPlay sobre México?

En la transmisión donde se emitieron los dichos acerca de México, AuronPlay ironizó respecto a que las únicas personas que asistirían a los premios Esland serían creadores oriundos de este país, así como el organizador del evento: el español The Grefg.

"Yo creo que en los Esland va a estar Grefg, Luisito Comunica y Juan [Guarnizo]", dijo.

Además, aseguró que el motivo por el cual poca gente asistiría es que "a los españoles nos da miedo el avión", e incluso dijo que "El Rubius tiene un trauma con los aeropuertos" y que a él mismo le causan ansiedad.

¿Cómo se disculparon El Rubius y Auronplay?

Por lo anterior, en los días siguientes ambos streamers abordaron el tema en sus transmisiones, donde aseguraron que entienden el origen de la controversia.

Y es que, para El Rubius, "es por las formas de decirlo y las maneras de expresarnos; entiendo que pueda molestarle a alguien en el sentido de, joder, tío, tenía ilusiónde verte"; además, explicó que el comentario de "nadie va a ir" surgió de que son "unos vagos" que estaban bromeando entre ellos.

"El 90%, el 98% de la gente que está invitada a eso va a ir a México, porque va a ser un evento de puta madre y va a ser gigantesco", agregó.

Mientras que AuronPlay dijo: "Siento que sonara así, la verdad. No me quería expresar de esa manera tan fría, despreocupada: 'no voy, ya está, a tomar por culo, está muy lejos', pero por eso pido disculpas, faltaría más, no me cuesta nada".

