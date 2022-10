¿Qué son los "poppers", la sustancia que consumió Madonna en una transmisión en vivo?

La cantante Madonna fue tema de polémica, luego de que se le captara consumiendo un tipo de sustancia durante una transmisión en vivo.

El video, que ya circula en redes sociales, es parte de una transmisión en vivo que la intérprete de “Like a Virgin” hizo con una famosa influencer. Madonna puede verse sentada frente a la cámara mientras sus asistentes la están arreglando.

Además de posar, platicar y cantar, en un momento del video se aprecia cómo recibe un curioso frasco que se coloca directamente en la nariz para aspirar su contenido. “¿Esos son poppers?”, dice la influencer, a lo que Madonna inmediatamente contesta: “¡Wow, no! Soy cristiana”.

can’t believe i witnessed madonna doing poppers live on tiktok last night pic.twitter.com/CGZJMK7g1d

— alex (@walkingbisexual) October 27, 2022