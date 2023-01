¿Qué significa el techo de cristal al que se refirió la ministra Norma Lucía Piña en su discurso?

Norma Lucía Piña Hernández fue electa como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se trata de la primera vez que una mujer llega a la presidencia de la Corte.

En su discurso tras rendir protesta habló sobre uno de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en México: el techo de cristal.



“La representación que se me encomienda tiene una doble dimensión, una doble responsabilidad, los representa a ustedes ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal, al mismo tiempo, al ser la primera mujer que preside este Máximo Tribunal, represento también a las mujeres, a nuestro nombre agradezco la importantísima determinación de la mayoría de este Tribunal Pleno, de romper lo que parecía, un inaccesible techo de cristal, me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras. Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí, nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este Tribunal Pleno demostrando y demostrándonos que sí podemos”.

Dichas palabras, extracto del discurso que pronunció Norma Lucía Piña Hernández durante su investidura, muestra determinación para romper el techo de cristal.

¿Qué es el techo de cristal y qué representa para las mujeres?

De acuerdo con el Glosario para la Igualdad del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), “el techo de cristal es un término acuñado en el campo de la psicología para referirse a las barreras invisibles, difíciles de traspasar, que representan los límites a los que se enfrentan las mujeres en su carrera profesional, no por la carencia de preparación y capacidades, sino por la misma estructura institucional”.

Estas barreras u obstáculos invisibles impiden a las mujeres permanecer o ejercer puestos de responsabilidad o dirección en las empresas u organizaciones.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Las Mujeres agrega que se trata de un “conjunto de normas no escritas al interior de las organizaciones que dificulta a las mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección”.

Además agrega que es generado por los estereotipos y las construcciones culturales de las sociedades a través del tiempo.

De acuerdo con el Inmujeres visibilizar el techo de cristal permite diseñar y planear acciones orientadas a eliminar la desigualdad y discriminación en los espacios laborales.

Algunas de las medidas adoptadas por las empresas para empoderar a las mujeres e impulsar la igualdad de género incluyen establecer metas de diversidad de género a través de la representaciones de las mujeres en los niveles directivos.

