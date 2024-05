¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando la ingesta de fibra es insuficiente?

Muchas veces subestimada, la fibra es un componente esencial en nuestra dieta diaria. Un metaanálisis revela que una ingesta alta de fibra reduce el riesgo de enfermedades como cáncer colorrectal, enfermedad coronaria y diabetes tipo 2. Además, afecta positivamente al microbioma intestinal. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando no consumimos suficiente de esta importante sustancia?

Priorizar la fibra en la dieta es fundamental para una salud óptima. Fuente: Freepik.

El cuerpo humano es una máquina increíblemente compleja y la falta de fibra puede afectar su funcionamiento de diversas maneras. En el sistema digestivo, la falta de fibra puede llevar a estreñimiento, haciendo que el proceso de eliminación de desechos sea más difícil y doloroso. Esto puede provocar malestar abdominal y, a largo plazo, aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades intestinales.

Además, una ingesta insuficiente de fibra puede contribuir al aumento del colesterol en la sangre, lo que a su vez aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La fibra juega un papel crucial en la eliminación del exceso de colesterol, por lo que su ausencia puede tener efectos perjudiciales en la salud del corazón.

¿Cuánta fibra necesita una persona al día para optimizar su salud?

Según un estudio de la junta médica de VeryWell Health, se recomienda ingerir 14 gramos de fibra por cada 1.000 calorías consumidas. Para una dieta de 2.000 calorías, eso sería 28 gramos al día, cumpliendo con los requisitos diarios recomendados.

Pese a eso, la mayoría no alcanza esta ingesta. Alrededor del 90% de las mujeres y el 97% de los hombres no consumen suficiente fibra diariamente. Aunque las frutas y verduras son fuentes ricas en fibra, el 85% de los adultos no alcanzan la cantidad recomendada.

Incluir alimentos como lentejas, arvejas, frutas, verduras y granos integrales es clave. Los suplementos de fibra son otra opción, aunque se deben elegir con precaución y preferir la fibra dietética de fuentes naturales siempre que sea posible.

La fibra es un componente fundamental en nuestra dieta que no debe ser pasado por alto. Asegurarse de consumir suficiente fibra a través de una variedad de alimentos como frutas, verduras, granos enteros y legumbres es esencial para mantener la salud y el bienestar en general. Es hora de reconsiderar nuestros hábitos alimenticios y asegurarnos de obtener la cantidad adecuada de este nutriente esencial para un bienestar completo. Recuerda, ¡una dieta equilibrada es la clave para un cuerpo feliz y saludable!

