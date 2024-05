El kiwi, una fruta dulce y fresca, se ha ganado el título de "superfruta" debido a su excepcional densidad nutricional y sus beneficios para la salud, incluido su potencial para ayudar en el proceso de bajar de peso sin el efecto rebote. Según un estudio publicado en The Journal of the American College of Nutrition, el kiwi es considerado la fruta más completa en comparación con otras opciones populares como la papaya, el mango, la naranja o la manzana.

¿Qué beneficios aporta el kiwi al organismo?

Una de las razones por las cuales el kiwi es un aliado popular para aquellos que buscan adelgazar es su bajo contenido calórico, alrededor de 60 calorías por unidad. Esta característica lo convierte en una opción ideal para incluir en dietas destinadas a la pérdida de peso, ya que no contribuye significativamente a la ingesta calórica diaria.

Además de su bajo contenido calórico, el kiwi es una excelente fuente de fibra, lo que contribuye a prolongar la sensación de saciedad y controlar el apetito. La fibra también desempeña un papel importante en la regulación del tránsito intestinal, lo que puede ayudar a prevenir el estreñimiento, un problema común durante los procesos de pérdida de peso.

Otro aspecto destacado del kiwi es su alto contenido de vitamina C, un nutriente esencial para fortalecer el sistema inmunológico y proteger las células contra el daño oxidativo. Además, el kiwi exhibe propiedades diuréticas, lo que significa que puede ayudar a eliminar el exceso de líquidos del cuerpo, reduciendo la hinchazón y combatiendo la retención de líquidos.

¿Cómo sumar el kiwi a tu dieta de la mejor manera?

Para incorporar el kiwi a tu dieta, existen diversas opciones. Puedes comenzar el día con una porción de kiwi fresco cortado en trozos y añadido a tu yogur favorito para el desayuno, o agregarlo a tus ensaladas para el almuerzo. Como merienda, puedes disfrutarlo solo o combinado con otros alimentos como queso y nueces, y para la cena, puedes utilizarlo para preparar una salsa sabrosa que acompañe tus platos de carne.

En cuanto a la cantidad recomendada de kiwi por día, generalmente se sugiere consumir entre 1 y 2 unidades para aprovechar al máximo sus beneficios, aunque esto puede variar según factores individuales como la edad, el sexo, el nivel de actividad física y el estado de salud en general. Siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud para determinar la cantidad adecuada según tus necesidades específicas.





