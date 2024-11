Qué hacer ante los momentos de incertidumbre en la vida; según experto en felicidad

La incertidumbre es una constante en la vida. Desde cambios laborales hasta desafíos personales, la sensación de no tener el control puede resultar abrumadora. Frente a esto, la actriz catalana Nora Navas, galardonada dos veces con el Goya, que protagoniza la serie "Yo, adicto" en Disney Plus, destaca que, aunque no se puede evitar la incertidumbre, sí es posible aprender a manejarla de forma saludable. Pero, ¿cómo hacerlo?

La actriz que enfrenta el tabú de la adicción en la nueva serie “Yo, Adicto”. Fuente: Instagram @noranavasactriz

Basada en la novela autobiográfica de Javier Giner, la serie relata el difícil camino de superación de las adicciones y cómo una terapia puede iluminar ese proceso de dolor y autoconocimiento. Nora Navas interpreta a la terapeuta de Giner, quien acompaña al protagonista en un viaje desde el "infierno a la luz".

En este contexto, la actriz Nora Navas expresa su preocupación por cómo algunas series glamurizan el consumo de drogas, especialmente por el impacto en jóvenes como su hija. En contraste, valora que “Yo, adicto” muestre la crudeza de la adicción, ya que podría servir como material educativo en colegios, porque presenta la adicción como una enfermedad que puede superarse. “Me da miedo que se haga apología de las drogas. En cambio, Yo, adicto muestra la crudeza de la adicción y transmite esperanza”, expresó.

Nora Navas también resaltó la importancia de ver a los adictos como personas enfermas que necesitan ayuda, no como individuos sin fuerza de voluntad. “Un adicto no es el que consume, sino el que no puede dejar de consumir. Hay que devolverles la categoría de seres humanos”, enfatizó. Más allá del guion, la serie le dejó aprendizajes valiosos para su vida personal: “Hay momentos y frases que me han impactado y que llevo conmigo, me han ayudado a ver más allá de lo aparente y entender que en cada historia hay una profundidad que muchas veces ignoramos”.

Con "Yo, adicto", Nora Navas afirma que el proyecto encarna un compromiso con la verdad, un reflejo de su propia filosofía de vida y profesión. La serie, que promueve la empatía y la honestidad hacia quienes enfrentan una lucha contra la adicción, busca ser una reflexión profunda sobre la humanidad que une a todos los involucrados, tanto dentro como fuera de la pantalla.