¿Qué es la transfobia de la que señalan a Manelyk González?

Recientemente la exmiembro del reality “Acapulco Shore”, Manelyk González, generó polémica en redes sociales, por lo que está siendo fuertemente criticada por la comunidad LGBTQ+.

El motivo es porque ella y su estilista, Víctor Guadarrama, hicieron comentarios calificados como transfóbicos en un video que se titulaba “Capítulo 3: Hoy toca: ¿Por qué las trans ligan tanto?.

Al parecer, ambos intentaron explicar con base en sus experiencias por qué las chicas trans son atractivas, no obstante, los internautas y la comunidad opinaron que no fue la mejor manera de expresarse.

Por esta razón, Manelyk tuvo que eliminar el video de su cuenta oficial de YouTube y en un comunicado ofreció disculpas.

“Estoy leyendo comentarios del último video Y NO PODÍA ESTAR MAS DE ACUERDO CON USTEDES! EI video no construye absolutamente nada, desinforma y estigmatiza así que mejor he decido bajarlo. Realmente quiero comprometerme más con ustedes porque a pesar de que no tuve la más mínima intención de ofender, reconozco ahora que fui poco empática, y poco informada. En la tarde platicamos a detalle en un live”

Algunos comentaron que necesitará más de una disculpa para que pueda reparar el daño.

“Creo que me parece un tema muy sensible cómo lo dije antes disculpas sinceras a la comunidad que tanto te acogió y no hablar de temas que son delicados y aceptar las consecuencias que llevan el hablar de un tema delicado y ser más empática acepta la re cagaste”, “No fuiste ¨poco empática¨, reina; fuiste violenta y transfóbica. Promoviste un discurso de odio desde tu plataforma y solo estas tratando de hacer ¨control de daños¨ tras haberte exhibido tal como eres”.

Una cosa es estar mal o poca informada y otra coger un tema tan importante se burla, tú no diste una mala información tú te búrlate de una población que su promedio de vida no supera los 36 años por la discriminación y violencia en la que vive :) — D I E G O A R I A S (@diego_arias97) February 7, 2023





¿Qué es la transfobia?

De acuerdo con un artículo publicado en la página de la “Amnistía Internacional”, la transfobia se define como el rechazo que sufren las personas transexuales al transgredir el sistema sexo/género socialmente establecido.

Citan a la autora transfeminista, Julia Serrano, quien argumenta que las raíces de la transfobia están en el sexismo.

“La transfobia se nutre de las inseguridades que tiene la gente sobre el género y las normas de género”, describe el artículo.

Por otra parte, la autora y crítica transgénero, Jody Norton, argumenta que la transfobia es una extensión de la homofobia y la misoginia.

Entre los motivos más destacados de la transfobia están:

-Entender que los roles de género deben ser respetados por ser lo natural.

-Resistencia a romper con la tradición, pues hay colectivos cuyos privilegios dependen de que los roles de género no sean trascendidos.

-Miedo a lo desconocido, que se transforma en discriminación y violencia. En algunos casos, la transfobia puede conllevar agresiones verbales y físicas hacia las personas trans.

-Al igual que ocurre con la homosexualidad, la transexualidad puede ser percibida como peligrosa al transgredir las normas socialmente aceptadas sobre el sexo y el género.

Este acto discriminatorio es un tema delicado porque los miembros de dicha comunidad no sólo han recibido agresiones físicas que, en algunas ocasiones, les han provocado la muerte, sino que también las han rechazado de empleos y hasta de instituciones escolares.

