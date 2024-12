¿Qué es la naloxona, medicamento que revierte una sobredosis de fentanilo?; así se administra

El pasado 5 de diciembre, personal del Gabinete de Seguridad dio a conocer la detención de Adrián Cebreros Pereyra, alias “El Gallero”, quien está identificado como presunto miembro del Cártel de Sinaloa.

Su captura se concretó a través de un operativo de inteligencia y vigilancia coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El arresto ocurrió durante un recorrido de seguridad en la carretera Los Mochis-Navojoa, en Sinaloa, donde las autoridades inspeccionaron el vehículo en el que viajaba Cebreros Pereyra. Durante la revisión, encontraron una bolsa que contenía aproximadamente un kilogramo de pastillas de fentanilo.

¿Qué es el fentanilo?

Según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el fentanilo es un opioide sintético de alta potencia. Aunque su uso médico está autorizado para tratar el dolor intenso o crónico y como anestésico, su versión ilícita ha generado una creciente preocupación debido a su alta capacidad de causar sobredosis y su papel clave en la crisis de opioides. El fentanilo ilícito, a menudo mezclado con otras sustancias, representa una amenaza cada vez mayor para la salud pública.

Este opioide es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina y la heroína, respectivamente, lo que lo convierte en una sustancia extremadamente peligrosa, especialmente cuando se consume de manera ilícita. Aunque el fentanilo puede ser recetado en diversas formas médicas, como inyecciones, parches cutáneos o tabletas orales, el fentanilo ilegal se produce en laboratorios clandestinos.

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, dio a conocer que la naloxona es un medicamento que revierte rápidamente una sobredosis de opioides. Es un antagonista opioide, es decir, se adhiere a los receptores opioides y revierte y bloquea los efectos de otros opioides.

La naloxona puede restablecer con rapidez la respiración normal de una persona que respira lentamente o ha dejado de respirar a causa de una sobredosis de opioides. Sin embargo, no tiene ningún efecto en quien no tiene opioides en el organismo y no es tampoco un tratamiento para el trastorno por consumo de opioides.

La naloxona se debe administrar a cualquier persona que muestre señales de una sobredosis de opioides o cuando se sospecha que ha ocurrido una sobredosis. Se puede administrar con un vaporizador nasal o como inyección intramuscular, subcutánea o intravenosa.

