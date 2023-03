¿Qué es la Ley Narcos, propuesta en EU, y qué cárteles contempla?

En Estados Unidos los congresistas republicanos insisten en nombrar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Por ello los senadores John Kennedy y Lindsey Graham han presentado la iniciativa: Ending the Notorious, Aggressive and Remorseless Criminal Organizations and Syndicates (NARCOS), que en español se traduce como Fin a las Organizaciones y Sindicatos Criminales Notorios, Agresivos y Despiadados.

¿Qué busca la iniciativa de Ley Narcos?

En seguimiento a su ideología, la iniciativa propone designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, de acuerdo con un comunicado dado a conocer en la página oficial del senador John Kennedy, quien es miembro del Comité Judicial del Senado.

Esta legislación también propone la creación de un grupo de trabajo cuyo objetivo sea eliminar la amenaza de los Cárteles y el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo.

En la Ley Narcos, los senadores indican que pese a los dichos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los Cárteles de Drogas mexicanos controlan gran parte del país y envían drogas ilícitas a Estados Unidos.

“Designar a los cárteles Organizaciones Terroristas Extranjeras será un cambio en las reglas del juego. Pondremos a los cárteles en el punto de mira y perseguiremos a quienes les brindan mayor apoyo material, incluidas las entidades chinas que les envían químicos para que produzcan sus pócimas”.

¿Qué Cárteles contempla la Ley Narcos de EU?

Entre las organizaciones criminales que buscan clasificar como organizaciones terroristas mediante la Ley Narcos están:

El Cártel de Sinaloa

También conocido como Cártel del Pacífico se establece principalmente en Culiacán, Sinaloa, aunque su rango de operación se extiende por varios estados mexicanos, incluidos los que están en la frontera con Estados Unidos.

Desde la recaptura y extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán a Estados Unidos, el liderazgo quedó en manos de Israel “El Mayo” Zambada.

El Cártel Jalisco Nueva Generación

Creado en la década de los 2000, esta organización criminal se dedica al narcotráfico y tráfico de armas. Es liderado por Nemesio Oceguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Es considerado el principal rival del Cártel de Sinaloa y una de las organizaciones criminales mas extensas y peligrosas de México.

El Cártel del Golfo

Es una de las organizaciones criminales más antiguas del país con su base de operaciones en Matamoros, Tamaulipas. Su principal operación es en este estado y es conocida por ser muy violenta. Su antiguo brazo armado eran Los Zetas.

Los Zetas

Durante una época fue considerado el cártel más cruento de México, dedicado al trasiedo de drogas, extorsión, secuestro, homicidio, trata de personas, hurto de combustible, robos y lavado de dinero.

Su principal área de operación es Tamaulipas, pero extendió su área de operación a distintos estados del país e incluso en países como Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Costa Rica.

En los últimos años han formado alianzas con otros cárteles.

El Cártel del Noroeste

Este cártel nació por la captura del líder principal de Loz Zetas, aunque continuó con sus actividades delincuenciales de secuestro, extorsión, robo, trata de personas, terrorismo y lavado de dinero.

Nuevo Laredo es su zona principal de operación. Aunque también domina otros estados como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Morelos y San Luis Potosí, entre otros.

El Cártel de Juárez

Esta organización criminal está dedicada al tráfico de droga en Ciudad, Juárez, en el estado de Chihuahua y Sinaloa. Hasta 1997 este cártel era liderado por Armando Carillo, alías “El Señor de los Cielos”.

Su declive inició con la muerte de Carillo Fuentes, sin embargo, a partir de 2011 se comenzó a identificar como Nuevo Cártel de Juárez.

El Cártel de Tijuana

También conocido como el Cártel de los Arellano Félix es una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero con operaciones en Tijuana, Baja California.

La captura de Miguel Ángel Félix Gallardo lo fragmentó en dos cárteles; Joaquín Guzmán Loera fundó el Cartel de Sinaloa y los hermanos Arellano Félix fundaron el Cártel de Tijuana.

Fue descrito como uno de los más grandes y violentos del país, entre 1880 y 1990

El Cártel de los Beltrán Leyva

Liderada originalmente por los hermanos Arturo, Alfredo, Héctor y Esaul Beltrán Leyva se estableció en Sinaloa, México. Nacidos entre el Cártel de Sinaloa de “El Chapo” Guzmán, estaban a cargo de grupos de asesinos conocidos como Los Pelones, en Guerrero, y Los güeros, en Sonora.

Su último líder conocido, Héctor Beltrán Leyva, fue arrestado el 1 de octubre de 2014. Esta organización logró infiltrarse incluso en la política mexicana

La Familia Michoacana

Se trata de una organización criminal nacida en Michoacán que se fragmentó en dos frentes: uno que conservó el mismo nombre y los autodenominados Caballeros Templarios.

Este cártel se dedica a la producción de metanfetamina en laboratorios clandestinos en Michoacán, aunque también tienen operaciones en el Estado de México, uno de sus bastiones.

En dicha entidad se han enfrentado con el CJNG, lo que ha ocasionado que formen alianzas con distintos grupos locales para lograr su cometido.





