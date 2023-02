¿Qué ciudades tienen alerta sísmica en caso de temblor?

Si bien México se ubica en una de las regiones sísmicas más activas del mundo, ha desarrollado el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex).

A través de una alerta temprana avisa a la población unos segundos antes de que ocurra el sismo a fin de desalojar o ubicarse en zonas seguras.

Los anuncios del Sasmex son de difusión pública y gratuita en las ciudades en riesgo de su cobertura geográfica. Este sistema es reconocido y avalado como la Alerta Sísmica Oficial a nivel federal y local.

Aunque los estados con mayor índice de sismicidad en México son: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco.

Tan sólo este 6 de febrero se registraron 3 sismos, informó el Servicio Sismológico Nacional.

¿En qué ciudades de México suena la alerta sísmica?

De acuerdo con el CIRES, a partir de 2012 la cobertura de Sasmex abarca 97 sensores sísmicos de la región más activa del país, a lo largo del océano Pacífico. Allí se ubica la zona de subducción de las placas de Cocos y Norteamérica, que cruza los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla.

La Alerta Sísmica opera todos los días del año y a todas horas, sus avisos los reciben habitantes de la Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca y Morelos (que redifunde el aviso de la Ciudad de México).

De acuerdo con el Sasmex se beneficia a 25 millones de personas que se encuentran en zonas de riesgo sísmico.

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

De acuerdo con el Cires, los sensores de Sasmex monitorean las zonas en peligro sísmico y reconocen los temblores en un radio aproximado de 90 kilómetros.

En los primeros segundos estiman la magnitud y emiten un aviso que permite a cada ciudad determinar la distancia a la que se encuentra el sismo para decidir la difusión de la Alerta Sísmica.



La alerta se activa cuando:

- Al menos dos estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

- Se superan los niveles de estimación de energía del sismo

- Según la magnitud estimada del sismo y la distancia de la ciudad: Magnitud mayor a 5 que no ocurra a más de 170 kilómetros; magnitud mayor a 6 que no ocurra mayor a 350 kilómetros; magnitud mayor a 5.5 que no ocurra a no más de 350 kilómetros.

Algunos sismos no ameritan la activación de la alerta sísmica, sobre todo en casos donde ocurren lejos de la zona de cobertura de detección del Sasmex, o si están muy lejos de la ciudad a alertar.

