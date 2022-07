¿Qué canción te salva de Vecna? Spotify te lo dice previo al final de Stranger Things

Así como al personaje de Max, quien logró escapar de las garras del demonio “Vecna” de Stranger Things, ahora cualquiera de nosotros puede conocer la canción que nos “salvaría” del principal villano de la cuarta y última temporada de la serie que este fin de semana llega a su fin.

La aplicación de Spotify recopila una serie de 50 canciones de acuerdo a tus gustos musicales y te muestra una playlist con el nombre de “Upside Down Playlist” la cual puedes compartir con tus amigos.

En redes sociales, la palabra “Vecna” se colocó en tendencia, ya que los usuarios precisamente compartían sus listas de canciones, aunque con todo tipo de resultados, muy lejos del clásico "Running Up That Hill", de Kate Bush, que eligió Max.

Mientras que en Twitter se han mofado de las canciones que Spotfify ha recomendo para cada usuario, dejando miles de comentarios y memes sobre las canciones que podrían "salvarte" de Vecna.

Aquí te dejamos algunos memes que han compartido en redes sociales:



