Qatar 2022: Hijo del portero de Marruecos se roba las cámaras al creer que micrófono es un helado

El portero de la selección de Marruecos, Yassine Bounou, se ha ganado el corazón de muchos aficionados en el Mundial de Qatar 2022; sin embargo, es su hijo quien se robó las cámaras tras creer que un micrófono era un helado.

Por medio de Twitter, la cuenta de la FIFA: @FIFAWorldCup compartió el divertido video donde se observa al hijo del arquero lamer el micrófono.

"¡El hijo de Yassine Bounou pensando que el micrófono es un helado es sumamente adorable!", se lee en el tuit.

Asimismo, ante la acción del niño, el portero no pudo esconder su risa, al igual que el reportero.

