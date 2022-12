¿Por qué Chingu amiga dice que es considerada una mujer fracasada en Corea?

Sujin Kim, influencer conocida como Chingu Amiga, es nativa de Corea del Sur, lugar en donde todavía los cánones de belleza son muy estrictos y la presión laboral es casi insoportable.

Chingu Amiga ha contado en varias ocasiones a sus seguidores que la presión social de Corea la obligó a salir de ahí, pues incluso ya no sólo estaba afectada su autoestima sino también su salud.

Las razones principales por las que ahora se ha nacionalizado mexicana es porque en su país se sentía agobiada, pues no cumplía con los estereotipos de belleza de las coreanas, además estaba desempleada tras haber estudiado economía y hablar más de dos idiomas. De igual forma, se sentía presionada porque no se había casado a una edad temprana.

En una entrevista realizada por Yordi Rosado, Chingu Amiga dijo era juzgada debido a que no entró a trabajar en una compañía por tener treinta años y no haberse casado, además de no cumplir con los estereotipos de belleza, pues la consideraban gorda.

Sin embargo, la influencer considera que salir de su país fue la mejor decisión y es que ya cuenta con más de siete millones de seguidores en su cuenta de instagram y más de 21 millones en su cuenta de TikTok.

¿A qué edad se casan los coreanos?

A principios de los 90`s, una mujer se casaba entre los 22 y los 27 años; mientras que en los hombres la edad promedio para contraer matrimonio era entre los 24 y 30 años, esto aplicaba en la mayoría de los países de la OCDE.

Pero desde el 2018 esas cifras han cambiado, según una encuesta de Korea Statistics, menos de la mitad de coreanos creen que el matrimonio es algo necesario.

Los resultados mostraron que alrededor del 56 por ciento de los surcoreanos consideran que una pareja puede vivir sin casarse, aunque quienes ejercen la presión de un matrimonio son los padres.

¿Cómo debe ser una mujer bella en Corea?

En Corea las mujeres son presionadas con anuncios que imponen cómo debe ser una mujer hermosa, de acuerdo con un artículo publicado en BBC, deben ser delgadas, tener la piel delicada y pálida, una tez impecable y una perfecta cara ovalada.

La presión es tanta, que Corea del Sur tiene la tasa más alta del mundo de cirugías estéticas per cápita.

Asimismo la apariencia es sumamente importante pues según una encuesta realizada en 2017 encontró que el 88 por ciento de los buscadores de empleo consideraban que la apariencia física tenía peso a la hora de encontrar un empleo.



