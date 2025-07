Este 7 de julio es el pretexto perfecto para disfrutar del chocolate y del cacao, el mundo rinde homenaje a uno de los alimentos favoritos de los dioses, y lo que parece una fecha para quitarnos el antojo de estas delicias, detrás tiene una historia mucho más profunda.

Lo que puede parecer un alimento dulce, también posee memorias milenarias que conecta a este riquísimo alimento con el mundo entero, ya sea con rituales, comercio, una historia llena de sabores.

¿Por qué se celebra hoy 7 de julio?

La fecha conmemora el día en que el cacao fue introducido en Europa, en el año 1550, alimento que siglos después se convirtió en uno de los favoritos, en Madrid se consumían más de cinco toneladas por año, de acuerdo con las crónicas de aquellos años, no existía calle donde no se vendiera.

En el año 2010 la celebración se convirtió en una efeméride, la Organización Internacional de Cacao (ICCO) y la Academia Francesa del Chocolate decidieron reconocer el valor cultural, económico y gastronómico del cacao en el mundo, además de honrar a las personas que lo producen y trabajan con él.

¿Por qué celebramos el Día Mundial del Cacao y Chocolate el 7 de julio; ¿qué secretos esconde su origen?. Fuente: Pixabay

¿Qué secretos esconde su origen?

De acuerdo con National Geographic, para los mayas y aztecas el chocolate era un alimento fundamental, los mayas marcaron sus primeras referencias de la historia de su consumo en el llamado Códice de Madrid, para los aztecas estas semillas que obtenían del chocolate eran la materialización del dios de la sabiduría, Quetzalcoatl; tan importante era este alimento que también lo usaban como moneda.

Antes de convertirse en tableta, en una bebida o un postre, el chocolate era para diferentes civilizaciones oro líquido, usado como moneda, símbolo de abundancia o incluido en rituales religiosos.

En el México prehispánico, el cacao era un símbolo de fertilidad, energía y conexión con los dioses, la misma palabra viene del náhuatl y significa “agua amarga”.

Cada 7 de julio no sólo se busca celebrar su sabor o la importancia en la gastronomía, también visibilizar la importancia histórica de este cultivo en la economía y la cultura, ser un recordatorio de la necesidad de mantener vivo este importante alimento.

Planta de cacao en el Códex Tudela, 1553.

