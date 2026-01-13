Pensión del Bienestar 2026: ¿qué letra recibe pago HOY, 13 de enero?

La Pensión Bienestar 2026 continúa con la dispersión de recursos correspondiente al bimestre enero-febrero, beneficiando a millones de personas inscritas en los Programas para el Bienestar en todo el país.

Durante esta segunda semana de pagos, los depósitos se realizan conforme al calendario oficial de pagos emitido por la Secretaría de Bienestar.

Pago Pensión Bienestar enero 2026. Foto: Especial

La entrega de los apoyos económicos se lleva a cabo de forma escalonada y ordenada, tomando como referencia la letra inicial del primer apellido de cada persona beneficiaria, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar una distribución eficiente.

¿Quiénes reciben pago este martes 13 de enero?

De acuerdo con el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, este martes 13 de enero de 2026 corresponde el depósito a quienes tienen su primer apellido que inicia con la letra G, sin importar a qué programa social pertenezcan, siempre y cuando formen parte del padrón activo de beneficiarios.

📢 ¡Aviso importante!



Beneficiarias y beneficiarios de la #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar y del #ProgramaMadresTrabajadoras, les comunicamos que del 5 al 28 de enero recibirán los recursos de sus @apoyosbienestar correspondientes al bimestre… pic.twitter.com/xpfOFEpJOk — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) January 5, 2026

Este método de dispersión alfabética es el que se aplica de manera habitual en los Programas para el Bienestar, y abarca todos los apoyos incluidos en la entrega bimestral.

Montos de las Pensiones del Bienestar en 2026

Los montos bimestrales de la Pensión Bienestar en 2026 quedan de la siguiente manera:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : 6,400 pesos

: Pensión Mujeres Bienestar : 3,100 pesos

: Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad : 3,300 pesos

: Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: 1,650 pesos

Los recursos se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a módulos ni realizar trámites adicionales para recibir el apoyo.

