Pensión Bienestar 2026: ¿qué letra recibe el pago HOY, 20 de enero?; entérate aquí

El calendario de depósitos de la Pensión para el Bienestar avanza durante enero y continúa beneficiando a varios sectores de la población inscritos en los programas federales.

Pago enero Pensión Bienestar 2026. Foto: Facebook Bienestar

Durante los días restantes del mes, se mantendrá el orden de entrega conforme a la letra inicial del primer apellido, con el objetivo de facilitar el acceso a los recursos asignados para el bimestre enero–febrero.

Los apoyos están dirigidos a Personas Adultas Mayores, personas con discapacidad entre 30 y 64 años, Madres Trabajadoras y beneficiarias del programa Mujeres Bienestar.

¿Qué letra recibe el pago HOY, 20 de enero?

Este martes 20 de enero corresponde el depósito a las personas cuyo apellido inicia con M, Ñ y O.

El proceso seguirá activo hasta el 28 de enero, fecha en la que concluirá la entrega de recursos correspondientes a este periodo.

❤️ Aviso Importante ❤️

Si tu apellido comienza con las letras N, Ñ, O; a partir del 20 de enero, podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre enero-febrero de las #PensionesBienestar y el programa #MadresTrabajadoras.#HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/K47QcyJPxX — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) January 20, 2026

Los pagos se realizan mediante la tarjeta emitida por el Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a módulos, realizar registros adicionales ni presentar documentación extra para recibir el recurso.

Es importante destacar que el dinero queda disponible en la cuenta sin necesidad de retirarlo el mismo día del depósito. El saldo permanece resguardado y puede utilizarse en cualquier momento. Para efectuar retiros en cajeros automáticos o ventanillas, se requiere el Número de Identificación Personal (NIP), que permite disponer del monto total o de una cantidad específica.

Pago enero Pensión Bienestar. Foto: Especial

Montos de la Pensión Bienestar en 2026

Durante 2026, los apoyos bimestrales se definieron de la siguiente manera, según el programa correspondiente:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : 6,400 pesos

: 6,400 pesos Pensión Mujeres Bienestar : 3,100 pesos

: 3,100 pesos Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad : 3,300 pesos

: 3,300 pesos Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: 1,650 pesos

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar en enero de 2026

La entrega de los recursos durante enero continuará conforme al orden alfabético del primer apellido, con las siguientes fechas asignadas:

P y Q : miércoles 21 de enero

: miércoles 21 de enero R : jueves 22 y viernes 23 de enero

: jueves 22 y viernes 23 de enero S : lunes 26 de enero

: lunes 26 de enero T, U y V : martes 27 de enero

: martes 27 de enero W, X, Y y Z: miércoles 28 de enero

