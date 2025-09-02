Pensión Bienestar 2025: ¿quiénes reciben el pago de 6 mil 200 pesos hoy, 2 de septiembre?; esto se sabe

El Gobierno de México continúa con los Programas del Bienestar, una serie de ayudas económicas que permiten a millones de personas recibir un dinerito extra cada cierto tiempo.

Este tipo de programas sociales son ampliamente reconocidos, por lo que surge la duda de quienes podrán hoy retirar su dinero, aquí te contamos lo que debes de saber.

¿Quiénes reciben el pago de 6 mil 200 pesos hoy, 2 de septiembre?

La Secretaria del Bienestar a través de redes sociales y su página oficial anunció el calendario para este mes, que corresponde al quinto pago (Septiembre y Octubre).

La dispersión de pagos comenzó ayer y terminará el día 25 de este mes, hoy 2 de septiembre los apellidos que empiecen con la letra “B”, tendrán su dinero en su cuenta.

¿Sólo el Programa Pensión Bienestar recibe el depósito hoy?

No, al igual que meses atrás no solo quienes forman parte de la Pensión Bienestar son los beneficiados, también lo son quienes están inscritos a Pensión Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y Programa Madres Trabajadoras.

¿El monto es el mismo para todos los programas?

Aunque se depositan el mismo día, cada una ofrece una ayuda económica distinta:

Pensión Personas con Discapacidad : el monto es de 3,200 pesos bimestral.

: el monto es de 3,200 pesos bimestral. Pensión Mujeres Bienestar : dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad, otorgar una ayuda de 3,000 pesos bimestrales.

: dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad, otorgar una ayuda de 3,000 pesos bimestrales. Programa Madres Trabajadoras: el apoyo es de 1,600 pesos bimestrales para tutores con niños de 0 a 4 años, y de 3,600 pesos para tutores con niños de 0 a 6 años con alguna discapacidad.

