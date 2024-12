Pedro Pascal presume fanatismo por Sheinbaum; usuarios reaccionan con ola de memes

Pedro Pascal, reconocido actor chileno y protagonista de éxitos como The Mandalorian y The Last of Us, sorprendió a sus seguidores al compartir un reel de Claudia Sheinbaum en su cuenta de Instagram.

Aunque no agregó comentarios ni explicaciones, el video de la presidenta mexicana recorriendo giras de trabajo, anunciando programas sociales y acompañada por figuras como Mario Delgado y Delfina Gómez generó un sinfín de reacciones en redes sociales.

La acción de Pascal, conocida por sus previas manifestaciones políticas, como el apoyo explícito al presidente chileno Gabriel Boric en 2021, rápidamente encendió la chispa de la creatividad entre los internautas, quienes inundaron las plataformas digitales con memes irreverentes y comentarios que mezclaban humor con sorpresa.

El actor Pedro Pascal compartió en sus historias de IG un video de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que hace referencia a los programas del Bienestar pic.twitter.com/dRbNpAi8Kx — Luisa (@Luisa100990) December 3, 2024

Los mejores memes sobre Pedro Pascal y Claudia Sheinbaum

Tras la publicación, las redes no tardaron en reaccionar. Los usuarios crearon memes de humor absurdo convirtiendo el hecho en una tendencia viral.

Por medio de la plataforma X, internautas compartieron sus mejores creaciones para aprovechar la ocasión.

Pedro Pascal compartiendo un tiktok de Claudia Sheinbaum en instagram, que perra envidia pic.twitter.com/3gcDC6MNXy — Icarus from Puqi shrine.⛩️ (@FabulousBitchy) December 3, 2024

Literalmente Pedro Pascal dijo pic.twitter.com/rRimh1rPic — Camilo 🦥 (@EdgarCamiloV) December 3, 2024

Si Claudia Cheibau le entrega las llaves de la ciudad a Pedro Pascal no me molestaría en lo absoluto. — fab vazquez (@fab_vazquez) December 3, 2024

