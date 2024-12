Él es Pedro Pascal, actor que compartió video de Sheinbaum en Instagram; protagoniza “Gladiador 2″

El actor Pedro Pascal dio de qué hablar en redes sociales, luego de compartir un video de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en redes sociales.

Por medio de Instagram, el protagonista de Gladiador 2 difundió un clip de la mandataria, sin poner ningún comentario.

En el reel, la presidenta se muestra participando en diversos eventos con las fuerzas armadas, realizando giras de trabajo, interactuando con la gente y promoviendo los programas sociales. Asimismo, se le ve acompañada del titular de la SEP, Mario Delgado, y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Cabe mencionar que el actor chileno ha comentado que es hijo de refugiados chilenos que huyeron de la dictadura de Augusto Pinochet, pasaron por muchos países hasta que se erradicaron en Estados Unidos; ademas de expresar su apoyo al presidente de Chile, Gabriel Boric, durante las elecciones de 2021.

El actor Pedro Pascal compartió en sus historias de IG un video de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que hace referencia a los programas del Bienestar pic.twitter.com/dRbNpAi8Kx — Luisa (@Luisa100990) December 3, 2024

¿Quién es Pedro Pascal?

Pedro Pascal es un actor originario de Chile, nacido el 2 de abril en Santiago. Es hijo de madre psicóloga y padre médico, quienes estuvieron involucrados en la oposición contra la dictadura de Augusto Pinochet.

Desde temprana edad, Pascal tuvo claro su deseo de convertirse en actor. En 1993, su familia se mudó a Nueva York, donde él comenzó a forjar su carrera artística, ingresando a la Tisch School of the Arts, una prestigiosa escuela de arte de la que también han egresado figuras como Ethan Hawke, Elizabeth Olsen y Anne Hathaway. Sus primeros papeles llegaron en la televisión, participando en series como Buffy, la cazavampiros, Touched by an Angel y NYPD Blue.

