¿Fan de Sheinbaum?, Pedro Pascal comparte video de la presidenta en Instagram

El actor Pedro Pascal por medio de su cuenta de Instagram compartió un reel de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin ninguna explicación o comentario; no es la primera vez que el actor ha compartido una opinión política, previamente expresó su apoyo al presidente de Chile, Gabriel Boric, durante las elecciones de 2021.

Incluso ha comentado que es hijo de refugiados chilenos que huyeron de la dictadura de Augusto Pinochet, pasaron por muchos países hasta que se erradicaron en Estados Unidos.

En el reel de la presidenta se le puede ver haciendo actos de presencia ante las fuerzas armadas, en giras de trabajo, su cercanía al pueblo así como anuncios sobre los programas sociales. En el video aparece junto al titular de la SEP, Mario Delgado y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Trayectoria de Pedro Pascal

El actor debutó en la actuación en 2005, pero ha cobrado relevancia en los últimos años gracias a sus participaciones en series como The Last of Us, Narcos y The Mandalorian, también en películas como Wonder Woman 1984, The Wild Robot y en su más reciente estreno Gladiador II donde comparte el escenario junto a Denzel Washington.

