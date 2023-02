Paco, el vendedor de empanadas, se viraliza en TikTok: "cualquiera de ustedes trae 100 pesos"

Francisco Orihuela se convirtió en un personaje viral de internet, lugar donde fue bautizado como “el vendedor de empanadas”. En ese entonces, siendo un adolescente de 14 años, ganó popularidad con las frases que utilizaba para comercializar en las playas de Acapulco.

La primera vez, Paco fue captado a las orillas de Acapulco, Guerrero, mientras trataba de convencer a dos turistas de probar sus empanadas. El vendedor les aseguró que, de nos gustarles el sabor, les devolvería el dinero total de la orden.

Además, les comentó que podrían estar orgullosos de “apoyar a un emprendedor con actitud y diferente a los demás”. Tras su labor de convencimiento, una de las turistas le dijo al empanadero que debería ir a “Shark Tank”.

¿Qué fue de Paco, mejor conocido como “el vendedor de empanadas”?

Luego de convertirse en un personaje viral y con ello desatar una avalancha de memes, Paco continuó trabajando en su negocio de venta de empanadas. Abrió su propio canal de YouTube en el cual compartió consejos para emprendedores, pero en 2020 dejó de subir contenido.

En días recientes, el vendedor de empanadas más famoso de México fue grabado en un video de TikTok. Aunque, a causa del inminente paso de los años, sus métodos de venta y humor fueron cuestionados por los usuarios de la plataforma china.

En un video publicado por @www.eric.huerta, Paco apareció con un aspecto diferente. El vendedor ofreció sus productos sobre las playas de Acapulco, como de costumbre. ““El tiro es ahorita. Pidan una orden, son tres” se escucha decir al joven.

Seguido, comentó a los turistas “A no ser que traigan dolores de codo no lo entendería. ¿Cuánto cuestan tres empanadas de las más famosas? 100 pesitos. Cualquiera trae 100 pesos, yo traigo 100 pesos y no estoy de vacaciones en Acapulco. O sea que ustedes los traen de sobra”.

Las frases del vendedor causaron controversia en TikTok, pues usuarios señalaron al emprendedor de “maleducado” por el tipo de frases con las que se dirigió a los turistas. “Ya no es la misma magia de cuando era niño”, “¿Qué es obligatorio comprar?, “Tuvo oportunidad de llegar lejos, pero se conformó”, son algunas de las reacciones que dejaron internautas.





Hay que recordar que, a raíz de la viralización de Paco en el 2016, el empresario Arturo Elías Ayub le ofreció una beca y la posibilidad de cerrar un trato con la cadena de tiendas de Slim para apoyarlo. No obstante, no se concretó, pues en aquel entonces el joven era menor de edad.



Durante la venta, Paco también le mencionó a los turistas que deberían comprar, pues no se trataban de cualquier empanada, sino de unas que se ganaron el reconocimiento de las redes sociales.

“Si no en este video van a ver que no compraron, que nada más grabaron las empanadas. ¡A mi me daría pena!, de verdad. #Nocompran. No apoyan a emprendedor mexicano”, se escuchó decir a Paco al finalizar el video.

Hasta el momento, hay más de un mestraje de Paco circulando por TikTok, lo cual da cuenta de que, aunque no se dedica a la creación de contenido, sigue siendo un personaje recordado por el internet.

