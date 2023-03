En la más reciente entrega de los Premios Oscar, Tenoch Huerta fue uno de los invitados a la gala. El actor mexicano convivió con las personalidades más destacadas de la industria y los momentos quedaron inmortalizados en varias fotografías.

Los premios de la Academia son el máximo reconocimiento para el talento del cine y la televisión. Por ello, asistir a la ceremonia es una de las grandes aspiraciones de famosos, en especial, si resultan nominados en una de las categorías.

Sin embargo, la gala de los Oscar también incluye una fiesta a la que muy pocos pueden asistir. En esta edición, Tenoch Huerta fue uno de los mexicanos que robaron cámara, junto con Eiza González y Salma Hayek.



Foto: Instagram @tenochhuerta

Tenoch Huerta en el after party de los Oscar 2023

El talento mexicano se hizo presente en la premiación de los Oscar. Aunque Tenoch Huerta no entró a la contienda por una de las estatuillas doradas, el actor asistió a la fiesta organizada por Vanity Fair.

¡Y se codeó con los grandes! Huerta disfrutó del after party y sacó su modo fan, pues posó junto con las estrellas que han hecho historia en Hollywood.



Para muchos, Huerta ya forma parte de la mayor industria cinematográfica. Hay que recordar que su interpretación de Namor en la película “Black Panther: Wakanda Forever” lo catapultó a la fama.

El mexicano compartió una fotografía de su look al arribar a la ceremonia. Como era de esperarse, sus fans reaccionaron emocionados, pues la carrera de Huerta sigue en ascenso gracias a su talento.

Posteriormente, el famoso publicó unas fotografías junto a Pedro Pascal, el actor del momento y estrella de "The Mandalorian”, así como de la serie “The Last of Us”. Asimismo, posó con Diego Calva, el mexicano que participó en la cinta “Babylon”.



Foto: Instagram @tenochhuerta

Además, Tenoch Huerta compartió encuadre con Jonathan Ke Quan, ganador del Oscar por mejor actor de reparto, y Michelle Yeoh, quien se consagró como mejor actriz por la película “Everything Everywhere All at Once”.



Foto: Instagram @tenochhuerta

Por supuesto, el actor mexicano también presumió una postal con Brendan Fraser, histrión que se robó la noche tras obtener su primer Oscar como mejor actor por la cinta “The Whale”.



Foto: Instagram @tenochhuerta

