A través de Facebook se viralizó el testimonio de un payaso que fue contratado para una fiesta infantil. Tinaquito Cunduacan, como se hace llamar en redes sociales, preparó su material para la celebración y llevó las clásicas canciones de Cepillín al show, aunque le pidieron las de Peso Pluma.

Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como “Cepillín”, fue un payaso, presentador de televisión y cantante que marcó a varias generaciones de personas con sus composiciones musicales.

Recordado por éxitos como “Amor chiquito”, “Vamos a la escuela”, “La gallina co-co-ua” o “En el bosque de la China”, por lo que no es de sorprender que sus temas se encuentren presentes en fiestas de niñas y niños.

Peso Pluma es uno de los cantantes más escuchados del mundo. Foto: Facebook PesoPlumaoficial

El Payaso arremetió contra las canciones de Peso Pluma

Los niños que asistieron al evento solicitaron a Tinaquito Cunduacan quitar las pistas de Cepillín y poner a Peso Pluma. El animador no entendió el motivo de la extraña petición, por lo que se limitó a responder que no conocía al cantante.

Una vez que terminó el espectáculo, el payaso se dio a la tarea de buscar quién era Peso Pluma y por qué había tanta euforia por el ahora líder de los corridos tumbados.

“Para mí queda confirmado que no es un artista y disculpen, pero creo que las personas inteligentes también saben que eso es la verdad”, sentenció el animador en su perfil de Facebook.

“Sinceramente me doy cuenta de la pobreza mental que los niños se están llevando a su cabeza, tristemente se están cultivando con acciones, canciones, imágenes, lenguajes, etcétera, todo fuera de valores que una verdadera familia debe mantener”, escribió.

La publicación del payaso se viralizó en internet. Foto: Facebook

El payaso agregó que esperaba no ofender a alguien por su opinión sobre Peso Pluma: “Solamente si viajamos al tiempo y recordamos nuestra niñez, no me dejarán mentir en que muchos fuimos afortunados”, mencionó.

En cuestión de horas, el post del payaso generó una ola de reacciones de los propios usuarios de la plataforma.

“Mi niño no es de Cepillín, pero sí le pongo canciones de acuerdo a su edad”, “Opino que sigas haciendo tu trabajo impecable, los que te pagan son los padres y los niños deben tener experiencias sanas de diversión”, “De acuerdo total contigo, fuimos muy afortunados, tú sigue así, haciendo un trabajo excelente”, se lee en el post.

