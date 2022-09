¡No, gracias! Se viralizan supuestos precios para show de Tatiana; de 40 a 200 mil pesos

Tatiana, conocida como la reina de los niños, se volvió viral en redes sociales, luego de que se difundiera un cartel de supuestos precios que ofrece por cada show que realiza en fiestas infantiles, ente ellos, usuarios criticaron a la cantante.

Por medio de Twitter, el usuario @porktendencia dio a conocer una imagen de la supuesta lista de precios, que rondan desde 40 mil a 200 mil pesos.

En la imagen se puede apreciar los beneficios por cada cantidad:

Presencial: 40 mil pesos

- Tatiana canta dos canciones y Las Mañanitas (sin botarga ni bailarines).

- Parte el pastel.

- Tiempo aproximado: 45 minutos.

Mini show: 90 mil pesos

- Tatiana canta cuatro canciones y Las Mañanitas, con bailarines (botargas, depende de la canción).

- Parte pastel.

- Tiempo aproximado: 45 minutos.

Show completo: 200 mil pesos

- Show completo con botargas y bailarines.

- Las Mañanitas.

- Parte pastel.

- Tiempo aproximado: una hora y 15 minutos.

“Tatiana”:

Por el precio de sus fiestas infantiles. pic.twitter.com/8BJH40gKeC — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 1, 2022

Ante ello, usuarios de la red social se pronunciaron al respecto:

"Me sale mejor contratar a las bandidas y que se pongan a bailar la música de Tatiana en YouTube", "Sale más bara pagar dos "Presencial" que el "Mini Show" y es más tiempo", "Es como para hijos de factureros", "La gente no tiene ni idea de cuánto puede llegar a cobrar un artista, aunque ya no esté tan de moda", "¿Quién podría pagar esas cantidades exorbitantes por basura?", expresaron internautas.

Pese a que dichos costos no se encuentran públicos en su página oficial, en la misma sí se ofrece un servicio en el que puedes personalizar tu "video saludo", en donde la "reina de los niños" se encargará de enviarlo 36 horas después de haber realizado el pago del monto de mil pesos.

