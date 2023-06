VIDEO: Niños le juegan broma a su padre y genera debate en redes

Internet ofrece contenido de todo tipo a lo largo de las múltiples plataformas y redes sociales existentes. Allí podemos observar algunos videos virales para todos los gustos: momentos divertidos, vergonzosos, asquerosos, paranormales, etc.

En esta ocasión te enseñaremos un material audiovisual que generó gran ternura entre los cientos de usuarios de Twitter, gracias a lo publicado por la cuenta de @ShowmundialShow, que se trata de una madre de tres niños y creadora de contenido, que compartió en redes sociales un momento vivido por su hermosa familia.

En el video se puede observar al padre de los niños ingresar a su hogar y toparse con una "torre" hecha de vasos plásticos. Ante su asombro, la esposa le explica que los niños querían hacerle una broma y que vuelva a entrar para que "caiga" en la trampa.

Niños pequeños le juegan una divertida broma a su padre pic.twitter.com/H7SrsqEtCu — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 2, 2023

Posteriormente, la madre le indica a sus hijos que vayan a sus posiciones y esperan para ver a su papá llegar. El hombre abre la puerta, choca con la estructura de vasos y cae estrepitosamente ante las carcajadas y felicitaciones de los niños que ven cómo su plan resultó exitoso.

Pese a que el momento genera risas y ternuras, muchos usuarios expresaron opiniones mixtas y manifestaron no estar tan de acuerdo con este video.

La familia que graba videos tiernos en Instagram. Fuente: Instagram @thefleiteslife

Los diversos comentarios que generó el video

El video de la familia despertó simpatías y también malhumores en diversos usuarios de Twitter. Por ejemplo, entre los comentarios negativos se destacaron los siguientes:

"No me parece normalizar que su papá se caiga por culpa de ellos y aparte les cause gracia . Yo desde pequeño si alguien se cae me preocupo sea quien sea"; "Quiero ver cuando los niños se den cuenta que los engañaron"; "Me hacen esa mugre, se los hago limpiar y los mando a dormir sin comer" y "Todos mienten".

En contraparte, otros usuarios felicitaron a estos simpáticos padres por entretener con amor y ternura a sus hijos:

"Muy parecido cuando te invitan a tomar una taza de café de mentira o a comerte algo de plástico. Ellos flipan de felicidad al verte seguirles la corriente"; "Tarde o temprano tendré mi pareja y mis hijos y le pido a papá. Dios que sea algo así"; "Quedé llorando pero de felicidad, Todo los días son así gracias a Dios con mis hijas, agradecido de sentirme tan feliz de poder verlas crecer, llegar a casa y escuchar todo lo maravilloso de su día, sus aventuras e historias"; "Con una madre así y un padre tan divertido esos niños crecerán con vínculos sanos"; "Por este tipo de vídeos quiero ser papá" y "Que se multipliquen esos papás que le dan momentos de felicidad a sus hijos".

