Niño usa vestido de lentejuelas en su graduación y "vive su mejor vida"

Un chico de 16 años que usó un vestido rojo en el baile de graduación de su escuela dijo que era "surrealista" que había sido visto más de siete millones de veces en las redes sociales.

Korben salió con un esmoquin de lentejuelas y una falda de vestido de gala ante los vítores de los alumnos y el personal de la Escuela Secundaria Archbishop Sancroft en Harleston, Norfolk.

Su madre, Nina Green, tuiteó una foto y dijo que estaba increíblemente orgullosa de que él fuera fiel a sí mismo.

Korben dijo: "Envía un mensaje: puedes ser quien quieras ser".

At age 12 my son announced he wanted to go to his school #prom in a gown. Four years later we made it happen. I’m so incredibly #proud of him for being true to himself & the reception he got from his whole school was incredible. What do you think @michellevisage @theebillyporter pic.twitter.com/lsLKnmY9k5 — Nina Green (@thisisneenz) July 1, 2022

La Sra. Green dijo que quería mostrarle "viviendo su mejor vida", y no tenía idea de que su mensaje positivo "se volvería loco" de la forma en que lo hizo.

"Tan pronto como salió del auto, todos vitorearon y yo estaba llorando, algunos de los maestros estaban llorando, porque él estaba siendo quien quería ser", dijo.

"Todos han sido un gran apoyo, y su grupo de año ha sido increíble.

"Si dejas que tu hijo sea quien es, no sacarás nada más que lo mejor de él.

"Hay personas en el mundo que todavía no entienden, pero el sentimiento de aceptación, no puedes vencer ese sentimiento.

"Estoy muy feliz por él."

Al día siguiente, se dirigían al Orgullo Gay en Londres cuando el teléfono de la Sra. Green se volvió "loco".

Su tuit ha sido retuiteado más de 4000 veces, incluido uno de los ídolos de Korben, la estrella de Ru Paul's Drag Race, Michelle Visage, quien dijo que era una "estrella".

Korben dijo que era "muy surrealista" que Visage hubiera compartido las fotos de él.

"Para mí, ella es un ícono, una celebridad maravillosa y realmente la admiro", dijo.

"Cuando le mostré a Korben el retuit, quedó absolutamente impresionado, estaba tan inventado", dijo la Sra. Green.

"También recibimos retuits de H de Steps y del Dr. Ranj, fue increíble.

"Luego, en Pride, alguien en la marcha se le acercó y le dijo '¿eres el chico del vestido rojo? Creo que eres increíble'".

La Sra. Green dijo que a Korben siempre le había gustado usar vestidos y que desde su adolescencia había actuado como la "atrevida" drag queen Miss Frou Frou.

Oh my goodness… the amount of love… THANK YOU!! Thank you to everyone who is not only supportive of me but supports the LGBTQIA+ community! Thank you for spreading love! #blacklivesmatter https://t.co/pOWbDMbVXs — Miss Frou Frou (@missfroufrou1) July 1, 2022

Pero cuando se trataba de su baile de graduación, quería que la señorita Frou Frou se quedara en casa, agregó.

"Quiere ir como él mismo, mientras expresa su lado femenino, con un esmoquin en la parte superior y un vestido en la parte inferior, muy influenciado por [el actor estadounidense] Billy Porter.

"Quería ser Korben... pero con vestido".

Agregó que la respuesta desde entonces ha sido "increíble": uno de los padres incluso envió un mensaje a la Sra. Green para pedirle consejos sobre cómo apoyar a su propio hijo, que recientemente se había declarado gay.

Wow! When I posted images of my son being true to himself I never expected it to get the response it has. The support & positivity has been overwhelming & have totally drowned out the few negative ones which we take no notice of. It’s his life & I’m letting him live it pic.twitter.com/1gq1VKygwx — Nina Green (@thisisneenz) July 2, 2022

"Solo quería mostrarles a los padres en la misma situación que está bien", dijo.

"Creo que es muy importante enarbolar la bandera, para las personas que no reciben el apoyo que él recibe.

"Realmente espero que ayude a otros a ser más tolerantes, que los padres orgullosos sientan que no están solos y que pueden celebrar a sus hijos, y que los jóvenes sepan que hay una red allí si la necesitan.

"Tienes que aceptar a tus hijos por lo que son".

