¿Necesitas la CURP biométrica? Así puedes sacar tu cita en línea desde casa

La CURP bilométrica es una nueva herramienta impulsada por el gobierno federal para reforzar la identidad digital de los mexicanos. Con tecnología avanzada y registro de datos personales únicos, este documento busca garantizar la autenticidad y seguridad en trámites públicos y privados.

¿Qué es la CURP biométrica y en qué se diferencia de la tradicional?

La CURP biométrica es la evolución digital de la Clave Única de Registro de Población. A diferencia del formato convencional, este nuevo modelo integra datos biométricos como fotografía, huellas dactilares, reconocimiento facial, escaneo de iris y firma electrónica. Gracias a ello, la verificación de identidad se vuelve más precisa, evitando duplicidades y posibles fraudes.

¿Cómo se agenda una cita en línea?

Los ciudadanos interesados pueden programar su cita desde el portal oficial del RENAPO. Solo es necesario:

Ingresar al sitio web habilitado.

Seleccionar el trámite “CURP biométrica”.

Llenar el formulario con los datos personales.

Elegir la fecha y hora disponibles.

Confirmar la cita y conservar el comprobante para presentarlo el día del registro.

¿Qué documentos se necesitan para realizar el trámite?

Los solicitantes deben presentar:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio reciente.

CURP actual (en caso de contar con ella).

Durante la cita, se toman las huellas digitales, la fotografía facial y el escaneo del iris, los cuales se integran a la base de datos nacional.

¿Dónde se tramita la CURP biométrica en la Ciudad de México?

Actualmente, el módulo principal del RENAPO se encuentra en Londres 102, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. Este punto concentra la infraestructura necesaria para capturar y resguardar los datos biométricos de forma segura y confidencial.

¿Cuándo estará disponible en todo el país?

El proyecto de la CURP biométrica se implementará de forma gradual a nivel nacional. RENAPO trabaja en la instalación de módulos en distintas entidades, priorizando la capacitación del personal y la protección de la información ciudadana.

