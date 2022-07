Mujer pide a una amiga ser “madrina de útiles escolares” y se vuelve viral

En Facebook se volvió viral la historia de una mujer que le solicitó a una amiga ser “madrina de útiles escolares” de su pequeña.

A través de la red social, la usuaria Liliana De La Cruz, originaria de Monterrey, Nuevo León, compartió las capturas de pantalla de la conversación que tuvo con su ahora examiga.

En las imágenes se puede leer que la mujer señala que su hija acaba de salir del kínder y aprovechando que su amiga y su esposo aún no tienen hijos, por eso les solicita que sean padrinos.

“Padrinos??? De qué o qué”, pregunta Liliana.

“Sii, padrinos de útiles es que ya vez que tengo a mis dos bendis más”, contestó la mujer.

Tras la peculiar solicitud, Liliana cuestiona si es que ese tipo de padrinos existe, a lo que la amiga explica que sí, que es “lo más nuevo que se está usando”.

La conversación continúa con Liliana señalando que consultará la solicitud con su esposo, tras lo que su amiga le pide que le avise su decisión para, si es necesario, buscar a otra persona.

Luego de los mensajes, Liliana realizó una publicación preguntando a los usuarios de Facebook si es que los padrinos de útiles escolares existen ya que, según señala, dos amigas le han comentado si ella y su esposo podrían serlo, aprovechando que no tienen hijos.

Tras realizar la publicación, Liliana recibió un mensaje de su amiga quien le recrimina que vio su publicación y solo se está burlando de su solicitud.

“Pues déjame decirte que yo lo hice con buena intención y como pues tu no tienes hijos dije pues si va a poder pero ya veo que solo te burlas”.

Liliana responde que la pregunta que hizo no fue con la intención de burlarse, simplemente la hizo porque no considera que sea correcto que su amiga le haya hecho esa solicitud, si hace mucho que no se ven y ni la invitó a la graduación de la niña.

Por último, la amiga señala que ya no quiere saber nada de Liliana porque la va a “quemar” en redes sociales.

Liliana compartió su historia en su cuenta de Facebook, donde señaló que su “amiga” la bloqueo y recordó a quienes lean su publicación que los padrinos de útiles no existen.

También comentó que a ella le encanta tener ahijados en todos lados aunque este año no fueron elegidos como padrinos.

“Cuídense los quiero y no se dejen estafar”, concluyó.

La historia ha generado diferentes reacciones en la red social, desde a quienes les pareció una situación muy graciosa hasta quienes cuestionaron que las personas que solicitan este tipo de favores suelen gastar mucho en realizar otro tipo de festejos.

