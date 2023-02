Mujer olvida "discapacidad" al pedir apoyo en local y la descubren

Se ha hecho viral en TikTok el momento en que una mujer entra a un local para ofrecer sus productos y salir sin lograr su cometido, pero no fue por el hecho de pedir apoyo, sino que por segundos "olvidó" su supuesta discapacidad.

Las mujeres que atendían un local quedaron sorprendidas luego de que una mujer entrara y las saludara para después pedirles apoyo en la compra de algunos productos que esta cargaba, pero usando su voz.

"Hola, buenas tardes", se escucha decir a la mujer que entra al lugar y después se acerca al mostrador donde levanta de su cuello lo que podría ser un gafete que identifique su discapacidad física.

Una de las mujeres que atendía el lugar le dice "¿en qué la podemos ayudar?", y es cuando le muestra su gafete, así como su caja de productos, a lo que la trabajadora le responde "no, ahorita no".

Segundos después, la mujer sale del local y las empleadas comienzan a reírse entre ellas. "Se le olvidó lo muda", se escucha en el video de pocos segundos de duración y que ya cuenta con más de 150 mil reacciones.

Las reacciones no se hicieron esperar sobre este bochornoso hecho. "Fue la rosa de Guadalupe", "Fue error en la matrix", "yo no hubiera podido y me hubiera reído enfrente y le cobro por el milagro de haberla hecho hablar", escribieron algunos usuarios.

¿Cuál es la diferencia entre personas mudas y sordomudas?

Una persona sordomuda es aquella que además de tener una pérdida auditiva, también tiene un problema en las cuerdas vocales que le impiden hablar con la voz.

Una persona sorda es aquella que no puede es oír, pero puede aprender a usar su voz. Sus cuerdas vocales están en perfecto estado y, con esfuerzo e interés, consiguen hablar las lenguas orales casi igual que cualquier oyente, con la única diferencia de la entonación que les puede costar más de conseguir.

