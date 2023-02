Mujer no paga su comida en un restaurante porque encontró este animal en su plato

Encontrar un pelo, una uña o insectos en la comida, es una experiencia para el olvido de los clientes de cafeterías y restaurantes. El costo para el dueño es mucho mayor al de no cobrarle al comensal lo que consumió, ya que en definitiva la persona no volverá a consumir en ese sitio.

Así fue el caso de una usuaria de Twitter argentina, que publicó en su perfil una anécdota de lo más asquerosa.

“Tatu Franchi” fue a disfrutar una merienda a una cafetería (que incluyó un submarino; tostados de jamón y queso; licuado de banana y croissant de jamón y queso) y lo que podría haber terminado en una hermosa experiencia con su pareja, terminó siendo una pesadilla y una cita para el olvido.

“Me sirvieron una merienda de 5 lucas (aproximadamente 500 pesos mexicanos) gratis: ¡Qué bien!”, mencionó la mujer en su cuenta de Twitter, donde acumula más de 7 mil seguidores. Y luego expresó: “No me cobraron porque encontré un gusano en el jugo de naranja: ¡Qué mal!”.



Me sirvieron una merienda de 5 lucas gratis: qué bien! No me cobraron porque encontré un gusano en el jugo de naranja: qué mal! — Tatu Franchi (@TatuFranchi) February 8, 2023

El tuit de la usuaria fue visto por más de 2 mil personas y algunas le respondieron a su anécdota. “Foto del gusano”, “Noo, mi peor pesadilla, entre el asco y la vergüenza de decirle ‘che tiene esto’ la pasaría muy mal”, “Uh que rico” y “El gusano es proteína: que bien premio doble”, fueron algunos comentarios que le dejaron en el tuit.



Encontró un gusano en el jugo. Fuente: Unsplash.com

Mientras que la mujer agregó: “La verdad me dio lástima la moza pero ya”. Y luego sumó una enumeración de razones por las cuales no pagó su comida. Primero mencionó: “No me sirvieron lo que pedí”. Después escribió: “Me trajeron algo feo feo”. Finalmente concluyó: “El colmo fue encontrar el gusano. No quería pagar el jugo y me ofrecieron no pagar nada, como corresponde. Igual sí, es incómodo".