Mujer incendia casa de su novio por celos en EU: "Espero que tu casa esté bien"

En San Antonio, Texas, una mujer de 23 años fue arrestada luego que presuntamente incendiara la casa de su novio por celos, pues otra mujer había contestado su teléfono.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar, Senaida Soto irrumpió en el hogar y prendió fuego al sofá de la casa. Además, le envió un mensaje a su novio que decía: “Espero que tu casa esté bien”.

Este incidente comenzó después de que Soto llamó por Facetime, la plataforma de viodellamadas de Apple, a su novio y se molestó porque otra mujer contestó su teléfono. Según la policía, la mujer resultó ser familiar del novio de Soto.

Lee también: Video. Con pozole y tostadas, joven hace romántica pedida de mano y se viraliza en TikTok

La dueña de la casa le informó a la Policía que Soto presuntamente había entrado en su propiedad, inició el incendio y luego robó varios artículos de la casa, según el departamento del alguacil.

El pasado 20 de noviembre alrededor de la 1:45 a. m., la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar, el Departamento de Bomberos de Lytle y la oficina del mariscal de bomberos del condado de Bexar fueron informadas de que en la cuadra 16000 de Shepherd Road había un incendio provocado en el bloque.

NEW: 23-year-old Senaida Soto is charged with arson, accused of setting her boyfriend’s home on fire after getting upset that another woman answered her FaceTime call to him. Investigators say the woman who answered the call turned out to be a relative of the boyfriend. pic.twitter.com/g2Dqqz1w5X

— Robert Price (@RobertPriceTV) November 22, 2022