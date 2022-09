Algunos temas y opiniones suelen causar revuelo en redes sociales. Así le ocurrió a Ariadna Rivera, una mujer que planteó un escenario hipotético donde ella estaría embarazada de un hijo con Síndrome de Down. Ante la disyuntiva entre tenerlo y no, ella optaría por lo segundo, según declaró en su cuenta de TikTok.

"En ese momento, hubiera hablado con el médico y le hubiera dicho 'vamos a hacer una interrupción legal del embarazo'", explica Ariadna bajo el seudónimo @arandii. "Porque para tener un niño con Síndrome de Down debes tener mucho amor, mucha paciencia y mucho dinero".

En el mismo video, que es una respuesta a la usuaria @aleh2881, la mujer aclara que quizá podría contar con el amor, pero paciencia "no hay", y en cuanto al dinero "pues quisiese, pero no".

Asimismo, narra una vivencia que la habría llevado a formar su opinión. Ella explica que cuando estuvo embarazada le advirtieron sobre una posible malformación: le dijeron que su bebé "venía con muñones". Por ello, tuvo que realizarse varios análisis.

"Y si me hubieran dicho: 'viene con muñones; no tiene ni brazos ni piernas', hubiera interrumpido mi embarazo", declara, además de que levanta la duda sobre qué puede pasar con "esas personas" cuando falten los padres y explica que no hubiera querido que su hijo sufriera burlas.

¿Qué opinan los demás usuarios?

Al buscar entre las respuestas a la publicación en TikTok, se puede hallar opiniones contrarias a la de la mujer. "Dios no permitiría que uno pase por algo si uno no pudiera", se lee en un comentario. Sin embargo, la mayoría de los internautas concuerdan con la tiktoker.

"Doloroso, pero cierto; yo tengo niños con necesidades educativas y sí es pesado económica y emocionalmente"; "comparto contigo; tuve un hermano con discapacidad y fueron 36 años de una vida muy difícil", e "incluso interrumpir el embarazo es una prueba de amor muy grande", son algunos de los comentarios más populares.

