Muere a los 56 años Steve Mackey, bajista de la banda Pulp

Steve Mackey, bajista del grupo Pulp durante su apogeo, falleció a los 56 años, anunció la banda de pop británico, que este año prevé juntarse de nuevo para una gira.

Por medio de Instagram, la misma cuenta del bajista informó sobre el desceso.

"Nuestro amigo y amado bajista Steve Mackey murió esta mañana", indicó el grupo en su cuenta oficial de Instagram, en la leyenda de una foto en la que aparece el músico escalando una montaña de los Andes durante una gira por América del Sur en 2012, "una experiencia mágica".

"Steve era alguien que hacía realidad los proyectos, en su vida y para el grupo, y nos gustaría pensar que está de vuelta en esas montañas para la próxima etapa de su aventura", recoge el texto.

Su esposa, la diseñadora Katie Grand, precisó en la cuenta de Instagram del bajista que Mackey murió "después de tres meses en el hospital luchando con fuerza y determinación".

Trayectoria de Steve Mackey

Oriundo de Sheffield, en el norte de Inglaterra, Steve Mackey se unió a Pulp -formado en 1978 y entonces poco conocido- en 1989 y participó en los álbumes "Separations", "Different Class" y "His 'n' Hers", con los que el grupo cosechó grandes éxitos, con temas como "Common People".

Tras su carrera con Pulp, cuyo último disco se remonta a 2013, colaboró en la producción de artistas como Florence+the Machine y Arcade Fire.

Cuando el líder de Pulp, Jarvis Cocker, anunció hace poco la gira de festivales que el grupo prevé hacer el próximo verano boreal, Steve Mackey indicó que no preveía participar porque quería "continuar con unos proyectos en la música, el cine y la fotografía".

