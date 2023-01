León, Gto.- Ladrones irrumpieron en la casa de la influencer Mona y su novio Geros, de donde se llevaron 2 millones de pesos en efectivo y joyas valiosas, entre ellas una cadena de oro con diamantes incrustados valuada en un millón 200 mil pesos. La pareja denunció que es el segundo atraco en su vivienda en menos de seis meses.

El enmallado eléctrico, cámaras de seguridad y las protecciones de herrería que colocaron en el inmueble fueron burladas por los ladrones, quienes usaron una pulidora para tronar la reja de uno de los domos y entrar por el techo.

El atraco ocurrió este fin de semana, entre las 7:00 de la noche y las 3:00 de la mañana, en los momentos en que Mona y Geros regalaban juguetes a los niños en otra zona de la ciudad con motivo del Día de Reyes.

“No se metieron ni por adentro. Ni por aquí, ni por la ventana, ni por el patio, me rompieron arriba, o sea me hicieron un hoyo por arriba (en el techo, por el tragaluz). ¿Qué vamos a hacer chicas?, vamos a vender aquí, nos vamos y vamos a meter demanda”.

Tambien lee Gestiona Mara Lezama ante titular de SEP fortalecer la cobertura educativa de Quintana Roo

Los blogueros dieron a conocer el robo en sus redes sociales, repudiaron la falta de seguridad en el fraccionamiento Bosques el Dorado, en donde en dos ocasiones les han robado cantidades millonarias.

Geros tenía 2 millones en efectivo distribuidos en pacas de 50 mil pesos, de billetes de 500 pesos, que obtuvo de la venta de carros.

“Se robaron los 2 millones de pesos mexicanos, se llevaron aparte relojes de Geros, anillo de Geros, cadenas de plata”.

De Mona se llevaron una cadena con su foto que su novio le regaló y el modem de internet.



Tambien lee Alejandro Encinas pide juicio justo para estudiantes de la UdeG que habían defendido un predio



Foto: Especial

En una transmisión en vivo mostraron el desorden que dejaron los delincuentes en su casa, cajones abiertos, maletas, ropa, calzado y juguetes tirados. También encontraron huellas de las pisadas de los ladrones, pero no de sus manos porque usaron guantes.

Mona y Geros denunciaron el robo en la Agencia Especializada de Investigación de Robos a Casa Habitación, que envió peritos a la residencia para que recabaran indicios, como huellas.

Mona dijo que es increíble que nadie haya escuchado la pulidora que los responsables usaron para trozar la protección.

Los influencers sospechan de albañiles que estuvieron en su casa, de los guardias de seguridad del fraccionamiento y de los vecinos. Dijo que tiene vecinos colombianos, 'chilangos', unos bien raros, como güeros. Dijo que en esa calle hay muchos Airbnb.

Tambien lee Continúan operativos por fuga del Cereso 3 de Ciudad Juárez; aseguran vehículos, droga, armas y equipo táctico

Señaló que también pudieron ser los que les robaron la primera vez, hace cinco meses, que “se llevaron un chingo”.

“A mí la primera vez me robaron un chingo de dinero, y la primera vez lloré, porque sí me dejaron en ceros, no les puedo decir cuánto me robaron, pero esta vez sí me robaron menos que la primera vez. Esta vez al que le robaron más fue a Geros, como Geros es de traer cadenas de oro y así, sí le robaron mucho, pero no tanto como la primera vez”.

La influencer dijo que esa vez que le robaron cometió el error de tener el dinero en la casa, pero ahora ya no maneja efectivo, todo es con tarjeta, y su dinero lo tiene en el banco.

Mona anunció que venderá su casa del fraccionamiento Bosques del Dorado Elite, que está al lado del bulevar Aeropuerto. "Ya no quiero vivir aquí, no sirve".

Tambien lee Ya hay detenidos por caso de Elena Lavín, revela gobernador de Tamaulipas

“Es la inseguridad, en tu misma casa tenerte que cuidar y los pinches guardias hablando por teléfono, dormidos”, agregó Geros.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

asgs / sal