La exprimera dama estadounidense, Michelle Obama contó en una entrevista con Jimmy Kimmel, algunos detalles de su vida personal, como la forma en la que aceptó ser la esposa del exmandatario Barack Obama.

En dicha entrevista confesó que ama la época de navidad y para ella es muy importante pasar estas fechas con su familia. Además dijo que disfruta decorar su casa ahora que tiene un poco más de tiempo libre.

Por si fuera poco también confesó que una de las razones por las que se casó con el expresidente estadounidense fue por su origen hawaiano.

Lee también Bad Bunny, las marchas en Puerto Rico y su empatía por las causas sociales



Foto: Tomada de facebook @JimmyKimmelLive

¿Cómo comenzó la historia entre Michelle y Barack Obama?

Michelle contó que después de un tiempo de salir formalmente con Barack, le pidió que lo acompañara a su casa en Hawái para que conociera a sus padres y así pasar la navidad juntos.

“Fue después del primer verano en el que empezamos a salir formalmente, me dijo que le gustaría que fuera a su casa a conocer a su familia, dije que me dejara pensar si quería estar con mi familia en Chicago o con el amor de mi vida en Hawái, obviamente acepté”, dijo.

Desde entonces le gusta pasar estas fechas con su familia en Hawái.

Lee también Michelle Obama: "Odio mi aspecto a todas horas", se sincera la exprimera dama de EU

En cuanto a la casa blanca, Jimmy Kimmel le preguntó si extrañaba estar ahí, a lo que ella contestó que ahora no es tan divertido estar en su casa desde el final de la presidencia de Barack, pero que también disfruta de su tranquilidad.

También habló acerca de su nuevo libro "The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times", así como de lo importante que ha sido su madre en su vida y dio algunos consejos de padres para sus hijos.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

ayef / sal