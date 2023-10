“Mi vida seguirá exactamente igual”, dice Pamela Cortés tras detención de su esposo Andrés Roemer por abuso sexual

Pamela Cortés, esposa del exdiplomático Andrés Roemer, quien enfrenta 11 carpetas de investigación por posibles agresiones sexuales en la Ciudad de México, rompió el silencio y habló sobre la detención de su cónyuge en Israel.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la modelo expresó “Como bien saben, me gusta llevar una comunicación muy estrecha con ustedes por este medio... aprecio infinitamente su cariño y apoyo. Sin embargo, hay temas y situaciones que vivo sobre los que he decidido no hablar, pues son más complejos de lo que se podrían imaginar.”

“Mi trabajo, mis proyectos, mis actividades y mi vida seguirá de forma EXACTAMENTE igual; por razones que yo conozco y que a nadie más le incumben”, añadió la oriunda de Puebla.

En el mismo mensaje, Pamela Cortés advirtió que bloqueará a quienes envíen mensajes de odio a través de las redes sociales.

¿Cuándo será extraditado Andrés Roemer a México?

La embajada de Israel en México informó que la extradición del exdiplomático y escritor mexicano, Andrés Roemer no se llevará a cabo el 16 de octubre. “Se trata de un proceso legal largo y complejo, y aún no se sabe cuánto durará”.

Remarcó que no es posible estimar cuándo el Tribunal tomará una decisión sobre la extradición a México.

Detalló que el Departamento Internacional de la Fiscalía del Estado presentó una petición ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén para declarar a Roemer extraditable a México.

Van 61 denuncias de agresión sexual en contra de Andrés Roemer: Periodistas Unidas Mexicanas

En una tarjeta informativa, la Embajada señaló que la Fiscalía presentó una solicitud para el arresto de Roemer, hasta el final del procedimiento de extradición en Israel.

Indicó que en este punto, el Tribunal de Distrito extendió la detención de Roemer hasta la siguiente audiencia, que se efectuará dentro de dos semanas, donde se determinará su situación de detención.

¿Cuáles son las acusaciones contra Andrés Roemer?

Las acusaciones públicas datan de agresiones presuntamente cometidas desde la década de los años 2000, los testimonios narran comentarios lascivos, insinuaciones sexuales, tocamientos sin consentimiento, masturbación frente a las denunciantes y violaciones.

Aunque el primer caso conocido públicamente fue el de la bailarina profesional Itzel Schnaas en 2020, hay registros de denuncias en su contra desde 2019 en el marco del movimiento #MeToo.

De acuerdo con el relato de Itzel, Roemer, quien también se desempeña como investigador senior en la Universidad de Columbia, la citó en un restaurante en la colonia Roma para hablar de esos proyectos escénicos, pero cambió el encuentro a su domicilio particular.

La bailarina afirmó que allí "esquivó" piropos, bromas y cumplidos, y se negó a los "tragos de cortesía". Además, Roemer interrumpía con insistencia su exposición para hablarle de su gusto por las bailarinas y para expresarle más piropos.

"Empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle y a tocar su pene. Tocar y/o excitar y/o masturbar, a veces hacen falta precisiones y no las tengo, para mí fue un poco de todo. No supe qué hacer", comentó.

Cuando intentó terminar la conversación, Roemer le prometió que sería programada en el festival. “Ya casi lograba despedirme. Colocó algunos miles de pesos frente a mí y me dijo: ‘a nuestra próxima reunión llegas con una falda que yo te haya comprado'. Así se despide el doctor, no sin antes sumar besos y caricias atrevidas, o faltas del más mínimo respeto".

