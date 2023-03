"In Memoriam" en los Óscar 2023 omite a Ignacio López Tarso y mexicanos encienden Twitter

Uno de los momentos más emotivos de los Premios Oscar es el "In Memoriam", un segmento en el que cada año la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood honra a aquellos miembros de la industria cinematográfica que partieron durante el último año.

Para disgusto de innumerables mexicanos, el actor Ignacio López Tarso, quien falleció este 11 de marzo, no figuró en el In Memoriam de este 2023, lo que encendió Twitter por la indignación.

Leer también: Brendan Fraser se lleva su primer Premio Oscar y se desatan los memes

Así fue como reaccionaron en Twitter algunos inconformes con la Academia de Hollywood tras semejante omisión:

Todo México cuando no apareció Don Ignacio López Tarso en el In Memoriam hasta se me rompió la tortilla de mi taco #Oscars #Oscar2023 #Oscars95 pic.twitter.com/OrvmdF5kUV

— Elenissima Who (@ElenaPiedra) March 13, 2023