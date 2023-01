Medio Metro sigue en la cima: "para los que dicen que no lleno mis eventos"

Después de la polémica que dejó el pleito entre Sonido Pirata y Medio Metro, el famoso personaje de las redes sociales continúa dando de qué hablar y es que su éxito no para solo crece, esta vez en la Feria de Tlaxcala 2023.

Rrecientemente, se vio envuelto en una controversia por su salida de "Sonido Pirata", sonidero con el que se volvió a encontrar en un escenario de Tlaxcala.

Aunque se llegó a pensar que habrían limado asperezas y compartirían escenario en la feria de Zacatelco, Tlaxcala 2023, como parte de alguna despedida oficial, esto no ocurrió y Medio Metro no pudo pasar desapercibido, pues es del agrado del público quienes lo siguen a donde va.



Foto: Captura de video

Medio Metro sigue cosechando éxitos

"Para los que dicen que mis eventos no los lleno", así escribió Medio Metro en su cuenta de Twitter, donde acompañó el texto con un video en el que se aprecia al joven de 24 años bailando y poniendo el mejor ambiente en la Feria de Tlaxcala donde más de uno esperaba una despedida oficial entre el bailarín y Sonido Pirata.

Para los que dicen que mis eventos no los lleno pic.twitter.com/smS6xQhgZs — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) January 28, 2023

Y es que luego de que José Eduardo Rodríguez anunciara su separación, pues supuestamente solo le pagaban 500 pesos, el animador del sonidero Julián Ramírez, aseguró que "nunca le voy a llorar al dinero" y por medio de un live de Facebook, Sonido Pirata dio su versión de los hechos y explicó que nunca extorsionó a Medio Metro.

Medio Metro: el rey de los sonideros

Debido a su baja estatura, uno de sus amigos a quien le apodan “El pelón” decidió llamarlo “Medio Metro”, sobrenombre con el que se dio a conocer, asegura que no le molesta en lo absoluto que lo llamen así.

“Un amigo que le decimos Pelón, que es de la 10 de mayo, me puso Medio Metro y así se me quedó. Actualmente, ya no me llaman por mi nombre, ya todos me saludan y me llaman Medio Metro. La verdad no me molesta que me digan así, sino lo contrario, siento bonito”, expresó.

Antes de ser famoso, Eduardo sufrió de bullying y rechazo por parte de varias personas, situación que lo orillo a tomar malas decisiones como caer en el mundo de las drogas, pero su panorama cambió por completo gracias al Sonido Pirata, quien lo dio a conocer.

