“Me la pasaba firmando discos piratas"; así recuerda vocalista de "Miranda" cuando defendió la piratería

El vocalista de "Miranda", Alejandro Sergi, recordó cuando en los años 90 se comercializaba muchos discos piratas e inclusive aseguró que él firmaba muchos.

Por medio de Tiktok, la cuenta: terapiapicante difundió el video, en donde Alan Parodi, un influencer de Argentina, entrevista al vocalista donde detalló cómo fue esa época.

"A mí nunca me tocó la venta de CDS como venta principal, de hecho, nosotros aprovechamos el peor momento de la industria discográfica", expresó Sergi.

Asimismo, el cantante dijo que "cuando nosotros tuvimos el disco de más éxito nuestro, que fue el de 'Don', 'Yo te diré', me la pasaba firmando discos piratas, porque era el momento de la venta ambulante".

De igual manera, defendió a la piratería, pues señaló que las personas que consumía dicho material "no tenían la culpa". "¿Y qué iba a hacer? La gente no tiene la culpa. A mí me molestaba cuando la compañía nos venía a decir: 'No, que hagamos un video para decirle a la gente que compre original'".

"Me parece que la gente lo que quieres es escuchar la música y la va a escuchar y la va a conseguir como sea. Yo no me puedo ofender porque un chavo fue a la casa de un amigo y se copió el CD, o porque fue a los puestos y lo compró a un cuarto del precio que lo vende la disquería. Él lo que quiere no es hacerme un daño a mí, quiere escuchar mi música", concluyó.

Hasta el momento, el video cuenta con casi 2 millones de reproducciones, con más de 229 mil "likes" y alrededor de mil 900 comentarios de usuarios:

"Pero que buen argumento. Conciso y claro", "Me encanta su enfoque, hay mucha música que no he comprado no por que no quiera apoyar al artista si no porque pobre", "Grande el de la guitarra de Lolo. Totalmente de acuerdo", "Honesto y sensato, además de talentoso", son algunpos comentarios por parte de internautas.

