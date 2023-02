¡Me encanta ir de shopping y gastarme el dinero! Llega a TikTok el "rap whitexican"

TikTok es una de las redes sociales especializadas en la difusión de contenido multimedia. En esta plataforma es común encontrar videos que, sin esperarlo, llegan a miles de usuarios, convirtiéndose en fenómenos virales. De esta manera sucedió con el "rap whitexican".

“This is the mexican fresa entone” fue la frase con la que dos usuarias de TikTok, quienes se presentaron como Diana y Vale, abrieron la lírica que atrajo la atención de cientos de internautas.

Las jóvenes compartieron su composición musical a través de su cuenta de TikTok. Sin embargo, el video también le dio la vuelta a otras redes sociales y, como era de esperarse, dio de qué hablar en la red.

¿De qué trata el "rap whithexican" de TikTok?

La canción whitexican fue compuesta con un sample del género musical rap, lo cual provocó que Diana y Vale fueran comparadas con raperos reconocidos, como Eminem, y hasta lo más virales, entre ellos, MC Dinero.

En el video, Vale abrió la batalla de rap relatando las cosas que le gustan hacer, combinando palabras en español e inglés. “Hi, my name is Vale y me mama ir al pedo”, seguido lanzó un verso donde narró que su novio es europeo y lo ama hasta el cielo.

Al transcurso de la lírica, fue posible escuchar que la joven entonaba frases como “Me encanta ir de shopping y gastarme el dinero” o “No sé si estudiar en la Anáhuac o en la Ibero”.

La segunda en sumarse al rap fue Diana, quien en una de sus primeras estrofas expresó “me traigo a los niños como yo quiero”. Siguiendo con el bit y el ritmo de la tonada, la joven declaró que le encanta ir a esquiar para tomarse fotos.



Foto: Captura de video tomada de Facebook / Somos Whitexicans

Para cerrar la composición, Diana recitó “amo a mi papi, él me da todo”. Y, por supuesto, la respuesta de los usuarios de redes sociales no se hizo esperar.

“Banda, ¿saben si esta obra está en Spotify?”, “Desde que salió este tema anda muy callado Eminem”, “Tupac puede descansar tranquilo, el rap está en buenas manos”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios de la red social de Mark Zuckerberg dejaron a manera de sarcasmo.

Con el video que las usuarias publicaron, internautas no tardaron en bautizarlo como el “rap whitexican”. Sobre todo, por el tipo de versos con los que compusieron la pista.

Y es que, con las frases que utilizaron en el rap, las jóvenes fueron blanco de críticas. Incluso, el video original fue ocultado en la plataforma de TikTok. No obstante, el metraje ya había sido reposteado en otras páginas de Facebook y cuentas de Twitter.

Hay que recordar que, en los últimos años, en redes sociales han surgido diversos debates respecto a los llamados whitexicans. El origen de la discuión se remonta a si es racismo usar este tipo de etiquetas o si se trata de la sociedad que habla desde el privilegio.

