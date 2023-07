Martha Higareda y Ryan Gosling: De la anécdota viral a la incómoda reacción del actor

Martha Higareda es una actriz mexicana que ha protagonizado diferentes películas de comedia como “Amarte duele”, “No manches Frida”, “Cásese quien pueda”, “Fuga de reinas”, entre otras.

A pesar de que su rostro es conocido por los mexicanos por su participación en la industria cinematográfica, también figura en las redes por generar polémica con sus anécdotas.

Incluso los internautas hicieron memes y videos al respecto con la frase “Así es Yordi”. Es importante mencionar que ella y el conductor Yordi Rosado comparten un podcast llamado “De todo un mucho”, donde ambos cuentan historias que han vivido a lo largo de su carrera.

Pero no es, sino hasta hace poco que el nombre de la actriz se volvió tendencia en internet. Y es que en una de sus famosas anécdotas contó que conoció a Ryan Gosling, un actor canadiense que ha tomado popularidad por ser la coestrella en la película de Barbie.

¿Qué dijo Martha Higareda de Ryan Gosling?

En una entrevista con el actor y comediante Omar Chaparro, Martha dijo que conoció a Ryan en un restaurante y que él la había “salvado” de caerse.

La actriz contó que se encontraba en Los Ángeles, California cuando una de sus amigas, con la que hizo un peculiar pacto, la visitó.

Ambas fueron a un restaurante (el pacto consistía en que Martha le presentara a Ryan Gosling), donde casualmente se encontraba Ryan.

Higareda dijo que su amiga y ella se dirigían al baño; pero de repente ella tropezó y fue el mismo Ryan quien la salvó de caerse. Una vez que el canadiense le preguntó si se encontraba bien, Higareda aprovechó para presentárselo a su amiga.

La historia fue cuestionada por algunos usuarios, quienes no creyeron que esto realmente sucedió.

Ryan Gosling negó conocer a Martha Higareda

El pasado jueves 6 de julio se llevó a cabo la alfombra rosa de la película de “Barbie” que se estrena el día de hoy.

El evento tuvo lugar en Toreo Parque Central que es una plaza comercial ubicada en Naucalpan, Estado de México.

A ésta acudieron cientos de personas con vestimentas alusivas a la temática “rosa” del filme. Pero quienes se robaron las miradas fueron Margot Robbie y Ryan Gosling.

Una reportera le preguntó a Ryan si conocía a Martha Higareda y él respondió que no. Su respuesta se hizo tan viral que incluso la misma actriz tuvo que aclarar la situación.

En su cuenta de Twitter @marthahigareda publicó: “Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. “Conocerse” es distinto a “ser caballeroso con alguien en un evento fortuito”. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, es un caballero y un GRAN actor!”.

Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. 🤭 “Conocerse” es distinto a “ser caballeroso con alguien en un evento fortuito”. Y no, tampoco somos amigos 😂😂. Y sí, es un caballero y un GRAN actor! 😊 pic.twitter.com/L1gYw3mQvb — Martha Higareda (@marthahigareda) July 11, 2023

El “incómodo” encuentro de Martha Higareda y Ryan Gosling

Luego de la polémica entre la mexicana y el canadiense, en redes sociales comenzó a circular el momento en que Higareda le “refresca la memoria” a quien da vida al personaje de Ken en la nueva película de Barbie.

En el video, Martha le cuenta el momento exacto cuando ambos se conocieron; no obstante, la cara que hizo el actor al escuchar la anécdota desató burlas de todo tipo, algunos incluso dijeron que su cara fue de “ni te topo”.

Pese a ello, Higareda no ha dado otra declaración.

Jajajajajaja la cara de Ryan Gosling de “wey, ni te topo” pic.twitter.com/Jws3cXdXTs — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) July 20, 2023







