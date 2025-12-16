Más Información

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a la pelea en el Congreso de CDMX; esto dijeron

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a la pelea en el Congreso de CDMX; esto dijeron

Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas especiales de HOY, 16 de diciembre

Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas especiales de HOY, 16 de diciembre

¡Atención México! Powerball sortea un premio récord de MXN 22.5 mil millones este miércoles

¡Atención México! Powerball sortea un premio récord de MXN 22.5 mil millones este miércoles

Perisur se llena de magia: descubre la Navidad temática “Los sueños vuelan alto”

Perisur se llena de magia: descubre la Navidad temática “Los sueños vuelan alto”

Dave & Buster's inicia oficialmente la construcción de su primera sucursal en México, anunciando su llegada a Plaza Carso

Dave & Buster's inicia oficialmente la construcción de su primera sucursal en México, anunciando su llegada a Plaza Carso

Cada martes, presenta precios bajos en alimentos como frutas, verduras y productos de panadería.

Las promociones están disponibles en más de 2 mil sucursales, así como en la tienda en línea a través del sitio web oficial. Las compras pueden efectuarse de forma presencial o digital.

Las promociones estarán disponibles durante todo el día, tanto en sucursales físicas como a través de su plataforma en línea. Foto: Creada con IA
Las promociones estarán disponibles durante todo el día, tanto en sucursales físicas como a través de su plataforma en línea. Foto: Creada con IA

Precios en frutas y verduras

Durante esta jornada se manejan los siguientes precios:

  • Fresas 454 g: $49.90
  • Piña miel: $16.90 por kilogramo
  • Naranja: $14.50 por kilogramo
  • Manzana perón golden Chihuahua: $34.90 por kilogramo
  • Elote blanco: $6.90 por pieza
  • Manzana Granny Smith: $34.90 por kilogramo
  • Manzana Granny Smith Marketside en bolsa: $34.90 por kilogramo
  • Cilantro: $7.90 por pieza
  • Limón sin semilla: $19.90 por kilogramo
  • Manzana Red Delicious: $34.90 por kilogramo
  • Pera de Anjou: $34.90 por kilogramo
  • Toronja: $29.90 por kilogramo
  • Jitomate bola: $24.00 por kilogramo
  • Romeritos: $14.90 por kilogramo
  • Papa blanca: $29.90 por kilogramo
Martes de Frescura en Walmart. Foto: Captura de pantalla
Martes de Frescura en Walmart. Foto: Captura de pantalla

Precios en carnes, pollo y pescados

Walmart también aplica precios en productos de origen animal, entre los que se encuentran:

  • Milanesa de pechuga de pollo: $174.00 por kilogramo
  • Pavo Marketside congelado: $89.00 por kilogramo
  • Filete de tilapia: $115.00 por kilogramo
  • Pechuga de pollo sin piel: $159.00 por kilogramo
  • Costilla de cerdo: $134.00 por kilogramo

Lee también:

Proceso de compra en línea en Walmart

La compra digital se lleva a cabo mediante los siguientes pasos:

  1. Acceder al sitio web o a la aplicación móvil de Walmart México, disponible para iOS y Android.
  2. Crear una cuenta o iniciar sesión con un registro previo.
  3. Ingresar el código postal para verificar la disponibilidad de entrega o seleccionar una tienda para la modalidad pick-up.
  4. Buscar los productos y agregarlos al carrito de compra.
  5. Revisar el contenido del carrito y elegir el método de entrega.
  6. Seleccionar la forma de pago, que incluye tarjetas, vales, pago en tienda y opciones digitales.
  7. Confirmar la compra y recibir notificaciones con información sobre el pedido y el tiempo estimado de entrega.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]