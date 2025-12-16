Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas especiales de HOY, 16 de diciembre

Cada martes, Walmart de México presenta precios bajos en alimentos como frutas, verduras y productos de panadería.

Las promociones están disponibles en más de 2 mil sucursales, así como en la tienda en línea a través del sitio web oficial. Las compras pueden efectuarse de forma presencial o digital.

Las promociones estarán disponibles durante todo el día, tanto en sucursales físicas como a través de su plataforma en línea. Foto: Creada con IA

Precios en frutas y verduras

Durante esta jornada se manejan los siguientes precios:

Fresas 454 g: $49.90

Piña miel: $16.90 por kilogramo

Naranja: $14.50 por kilogramo

Manzana perón golden Chihuahua: $34.90 por kilogramo

Elote blanco: $6.90 por pieza

Manzana Granny Smith: $34.90 por kilogramo

Manzana Granny Smith Marketside en bolsa: $34.90 por kilogramo

Cilantro: $7.90 por pieza

Limón sin semilla: $19.90 por kilogramo

Manzana Red Delicious: $34.90 por kilogramo

Pera de Anjou: $34.90 por kilogramo

Toronja: $29.90 por kilogramo

Jitomate bola: $24.00 por kilogramo

Romeritos: $14.90 por kilogramo

Papa blanca: $29.90 por kilogramo

Martes de Frescura en Walmart. Foto: Captura de pantalla

Precios en carnes, pollo y pescados

Walmart también aplica precios en productos de origen animal, entre los que se encuentran:

Milanesa de pechuga de pollo: $174.00 por kilogramo

Pavo Marketside congelado: $89.00 por kilogramo

Filete de tilapia: $115.00 por kilogramo

Pechuga de pollo sin piel: $159.00 por kilogramo

Costilla de cerdo: $134.00 por kilogramo

Proceso de compra en línea en Walmart

La compra digital se lleva a cabo mediante los siguientes pasos:

Acceder al sitio web o a la aplicación móvil de Walmart México, disponible para iOS y Android. Crear una cuenta o iniciar sesión con un registro previo. Ingresar el código postal para verificar la disponibilidad de entrega o seleccionar una tienda para la modalidad pick-up. Buscar los productos y agregarlos al carrito de compra. Revisar el contenido del carrito y elegir el método de entrega. Seleccionar la forma de pago, que incluye tarjetas, vales, pago en tienda y opciones digitales. Confirmar la compra y recibir notificaciones con información sobre el pedido y el tiempo estimado de entrega.

