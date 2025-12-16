Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas especiales de HOY, 16 de diciembre

Más Información
Cada martes, Walmart de México presenta precios bajos en alimentos como frutas, verduras y productos de panadería.
Las promociones están disponibles en más de 2 mil sucursales, así como en la tienda en línea a través del sitio web oficial. Las compras pueden efectuarse de forma presencial o digital.
Precios en frutas y verduras
Durante esta jornada se manejan los siguientes precios:
- Fresas 454 g: $49.90
- Piña miel: $16.90 por kilogramo
- Naranja: $14.50 por kilogramo
- Manzana perón golden Chihuahua: $34.90 por kilogramo
- Elote blanco: $6.90 por pieza
- Manzana Granny Smith: $34.90 por kilogramo
- Manzana Granny Smith Marketside en bolsa: $34.90 por kilogramo
- Cilantro: $7.90 por pieza
- Limón sin semilla: $19.90 por kilogramo
- Manzana Red Delicious: $34.90 por kilogramo
- Pera de Anjou: $34.90 por kilogramo
- Toronja: $29.90 por kilogramo
- Jitomate bola: $24.00 por kilogramo
- Romeritos: $14.90 por kilogramo
- Papa blanca: $29.90 por kilogramo
Precios en carnes, pollo y pescados
Walmart también aplica precios en productos de origen animal, entre los que se encuentran:
- Milanesa de pechuga de pollo: $174.00 por kilogramo
- Pavo Marketside congelado: $89.00 por kilogramo
- Filete de tilapia: $115.00 por kilogramo
- Pechuga de pollo sin piel: $159.00 por kilogramo
- Costilla de cerdo: $134.00 por kilogramo
Proceso de compra en línea en Walmart
La compra digital se lleva a cabo mediante los siguientes pasos:
- Acceder al sitio web o a la aplicación móvil de Walmart México, disponible para iOS y Android.
- Crear una cuenta o iniciar sesión con un registro previo.
- Ingresar el código postal para verificar la disponibilidad de entrega o seleccionar una tienda para la modalidad pick-up.
- Buscar los productos y agregarlos al carrito de compra.
- Revisar el contenido del carrito y elegir el método de entrega.
- Seleccionar la forma de pago, que incluye tarjetas, vales, pago en tienda y opciones digitales.
- Confirmar la compra y recibir notificaciones con información sobre el pedido y el tiempo estimado de entrega.
