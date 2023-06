Mario Bezares: ¿por qué Paco Stanley lo apodó “Mayito”?

Mario Bezares era uno de los hombres más cercanos a Paco Stanley, conductor que murió asesinado el 7 de junio de 1999 al exterior del restaurante “El Charco de las Ranas, ubicado en Periférico.

El actor y presentador apareció junto a Paco Stanley en el programa “¡Pácatelas!!”, donde popularizó el baile de “El Gallinazo”, que era utilizado como una cortinilla previa a enviar a corte comercial.

Paco Stanley y Mario Bezares. Foto: Archivo

Mario Bezares, a quién también se conoce como “Mayito”, estuvo detenido ligado al homicidio de Paco Stanley, al que se le relacionó como presunto cómplice, junto con Paola Durante, una de las bailarinas del programa.

Fue en enero de 2001 que se le declaró inocente por falta de pruebas, tras permanecer preso desde el 2 de septiembre de 1999.

El también locutor Francisco "Paco" Stanley al lado de uno de sus compañeros de trabajo, el también comediante, Mario Bezares. El día del asesinato, Bezares fue al baño antes de salir del local donde comió por última vez con el locutor y actor. Archivo EL UNIVERSAL.

¿Cómo surgió el apodo de "Mayito"?

El apodo le fue otorgado por el propio Paco Stanley, según contó en una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube.

La anécdota se dio un 3 de julio, día que Paco Stanley celebraba su cumpleaños, por lo que en su oficina estaban entre otros personajes Tony Flores. En broma, Mario Bezares se pegó un moño en el trasero y le dijo al conductor que le había llevado un regalo.

Contó que le dijo: “señor, le traigo su regalo, entonces estaba allí en su escritorio y todo, pues, señor, la verdad me da pena enseñarle su regalo. Es que es un regalo muy particular, entonces pues órale, entonces me volteó y me desabrocho así los pantalones y toda la cosa y rájale, me bajo los pantalones”.

Entre risas, le narró a Yordi Rosado que la expresión de Paco Stanley fue: “Ay, Mayito” y desde allí empezó el apodo que inmortalizó la entrañable relación del conductor y el comediante.





