Mariana Rodríguez da detalles sobre la pérdida de su quinto bebé: “la vida tiene otros planes”

En las últimas horas, el nombre de Mariana Rodríguez, la primera dama de Nuevo León, ha captado la atención en redes sociales tras la publicación de un video en su cuenta de Instagram el pasado miércoles 31 de julio.

En dicho cilp, Rodríguez, quien también es influencer, documentó dos momentos significativos: la noticia de su embarazo y su posterior estancia en el hospital debido a la pérdida de su bebé.

Aunque, la excandidata a la alcaldía de Monterrey mostró cómo se despidió de su hijo y compartió algunas imágenes de sus pruebas caseras, ultrasonidos y posteriormente una imagen en una cama de hospital, con canalización y lágrimas, no dio más detalles.

Lee también: Mariana Rodríguez revela pérdida de su quinto embarazo; "duele como si fuera la primera vez"

Mariana Rodríguez da detalles sobre la pérdida de su quinto bebé

Tras recibir numerosos mensajes de apoyo, este jueves 1 de agosto, Mariana Rodríguez, titular del programa Amar a Nuevo León, expresó su gratitud por las muestras de solidaridad que ha recibido, por lo que por medio de una historia en su cuenta de Instagram, mencionó que, para ella, mantenerse en silencio no es una opción, dado que la pérdida de un bebé suele ser una experiencia invisible y silenciosa.

“Yo soy fiel creyente de que cuando empecemos a visibilizar y hablar un poco más de lo que es una pérdida gestacional, pues mucho más acompañadas nos podemos sentir en este proceso las mujeres, y obviamente como parejas, también los hombres”, contó.

Asimismo, agregó que estos días han sido emocionalmente complejos. En ocasiones se siente bien, mientras que en otras se ve invadida por el llanto. Además, señaló que su malestar no se limita al aspecto emocional, sino que también experimenta dificultades físicas debido al abrupto cambio hormonal tras la pérdida, pues la desaparición repentina de las hormonas del embarazo ha tenido un impacto considerable en su bienestar físico.

“Me hicieron una aspiración el día lunes (...) este embarazo nos vino a tomar de sorpresa, de formal natural, yo pensé que era como mi recompensa después de cómo se habían dado las cosas después de Mariel”, mencionó.

Lee también: Mariana Rodríguez: ¿Cómo superar la muerte de un bebé durante el embarazo? Especialista explica

Estas últimas palabras fueron mencionadas dado que en mayo de 2020, Rodríguez y su esposo, Samuel García, anunciaron a través de sus redes sociales la pérdida de su primer bebé.

“La vida tiene otros planes, Dios tiene otros planes, y aunque sé que ahorita no los entiendo, tengo que confiar que algún día los entenderé. Algo está por venir a lo mejor”, dijo.

Aunado a ello, indicó que experimentó una sensación de alegría, alimentada por los planes que soñaba hacer, y afirmó que la noticia de su embarazo fue confirmada en parte por el comportamiento de su hija Mariel, quien notó el cambio en su madre.

También, dijo que la decisión de publicar su video el miércoles se tomó tras una conversación que tuvo con una amiga, ya que Rodríguez no estaba segura de cuándo o cómo hacerlo, pero sentía la necesidad de compartirlo.

"Ayer tomé la decisión de publicarlo, no sabía cuándo lo iba a publicar, sí sabía que lo quería comentar, porque una amiga, que sé que no lo hizo con ninguna mala intención, me dice ‘Ay, ¿para cuándo el segundo?’ y volteo con ella y le digo ‘Hace dos días tuve una pérdida’. Prefiero que sepan y que tengan el conocimiento, porque no podemos esperar que la gente adivine y tampoco que sus comentarios son hechos con mala intención", finalizó.

También te interesará:

La fruta que sirve para mejorar el sueño y bajar de peso, según estudios

"Deadpool y Wolverine": ¿Cuándo se estrena en Disney Plus?

Acaba con la lumbalgia con el fruto de esta hierba medicinal de propiedades desinflamatorias

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv