La carrera por la silla presidencial continúa entre las “corcholatas” de Morena, quienes emplean todo tipo de estrategias para ganar simpatía y reconocimiento entre la población.

Famoso en TikTok por compartir videos de momentos de su función como canciller musicalizados con la Gatita de Bellakath, o sus métodos de relajación para activar el modo zen, Marcelo Ebrard también es reconocido en otras redes sociales.

Orgulloso de ser como el presidente compartió una caricatura de sí mismo en su cuenta de Instagram donde elogió la semejanza con las que se han distribuido de Andrés Manuel López Obrador.

Lee también Reina del Pacífico: "No le echen toda la culpa al narco, ¿quién les dice que son malos?"

Foto: Instagram

“¡Wow! Vean esta lindura de caricatura que me hicieron. Igualita a la de nuestro presidente @lopezobrador. Un buen mensaje de unidad y alegría para el sábado”, escribió en su cuenta.

En la imagen se observa al personaje e Marcelo Ebrard vistiendo una Guayabera, como las que suele utilizar el presidente en sus visitas a otras entidades.

Pero, esa misma caricatura ya la había presentado, aunque con otro vestuario.



“Buen sábado a todos, los saluda mi caricatura de Bond Casaubond y que además es fan del K-Pop igual que yo, Quedó bien bonita ¿Les gusta?

Lee también Héctor Suárez Gomís arremete contra Luisito Comunica por video del AIFA: “ya estás huev**”

Sin embargo los usuarios de redes sociales notaron que la caricatura no muestra un gran parecido con Marcelo Ebrard, e hicieron comentarios al respecto: “Esa estrategia no va a funcionar”; “canciller, yo lo apoyo, pero esta estrategia definitivamente no…”; ¿Quién es el de la caricatura porque a Marcelo no se parece?

Mientras que otros lo alentaron a sacar un peluche y aplaudieron su osadía.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

sal