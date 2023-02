Lyn May acusa maltrato de equipaje y robo de pertenencias durante vuelo: "Quiero mis joyas de regreso"

La vedette mexicana, Lyn May, acusó a la compañía Aeroméxico de haber roto su maleta y haber robado sus joyas, luego de llegar a la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos.

Por medio de Instagram, la actriz alertó a los clientes que viajan en dicha aerolínea y exigió sus joyas de regreso.

"Así llegó mi maleta a la ciudad de Los Ángeles gracias a la compañía @aeromexico. Cuidado porque están robando. No es posible! Quiero mis joyas de regreso", escribió Lyn May.

Usuarios apoyan a la vedette

Ante el anuncio, usuarios de la red social mostraron su apoyo a la actriz:

"Exige tus derechos como viajera y que te paguen", "Aeroméxico y Volaris hacen lo mismo", "No es aeroméxico ni las compañías de vuelos, son los empleados del aeropuerto", "Tienes que reclamar, la aerolínea debe hacerse responsable por el daño de tu maleta no dejes las cosas así", "En todas partes, siempre hay empleados rateros, no confíen en ningúno", son algunos comentarios de internautas.

¿Cómo reclamar un equipaje dañado o robado?

Algunas aerolíneas indican en sus condiciones de contratación que no se hacen cargo de percances; sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Ley de Aviación Civil protegen al pasajero en toda situación.

De acuerdo con la Ley de Aviación Civil, la indemnización por la destrucción o avería del equipaje de mano será de hasta cuarenta salarios mínimos. Por la pérdida o avería del equipaje facturado será equivalente a la suma de setenta y cinco salarios mínimos".

En tanto, el artículo 64 indica : "En los casos de las indemnizaciones previstas en los artículos 62 y 63 anteriores, el concesionario o permisionario no gozará del beneficio de limitación de responsabilidad, y deberá cubrir los daños y perjuicios causados en términos del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para la República en Materia Federal, si se comprueba que los daños se debieron a dolo o mala fe del propio concesionario o permisionario de sus dependientes o empleados o cuando no se expida el billete de pasaje o boleto, el talón de equipaje".

Si viajaste con Aeroméxico y tu equipaje sufrió daños, lo primero que debes hacer es contactar a la aerolínea. Si en el mostrador no pueden ayudarte, búscalos por teléfono en atención al cliente: 5551334050 opción 2 para que te den tu número de reporte.

Para reclamar el equipaje dañado con Aeroméxico necesitarás llenar un formulario que puedes encontrar directamente en su sitio web del servicio al cliente o en este enlace. Para llenarlo primero selecciona la opción que necesitas, en este caso la correspondiente a equipaje dañado. Posteriormente deberás llenar el formulario, pero toma en cuenta que para esto necesitarás tener el número de reporte

aosr