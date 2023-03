Luisito Comunica reprueba al AICM y se burla de críticas; “a ver quién me pagó ahora”

Tras ser tendencia en redes sociales por el video que hizo sobre el AIFA, Luisito Comunica apareció en el aeropuerto de Ciudad de México, donde hizo fuertes críticas al estado de las instalaciones.

En el video que fue publicado en su cuenta de YouTube el pasado 16 de febrero, aseguró que ahorró 30 mil pesos por viajar desde la terminar aérea ubicada en Zumpango, Estado de México, hacia Cancún, Quintana Roo.

Sin embargo, en esta ocasión Luisito Comunica hizo las críticas desde su cuenta de Instagram, específicamente en un par de historias. Allí evidenció el estado en el que se encuentran las instalaciones de la Terminal 1 del AICM.

“Sé que estoy en territorio escabroso en todo este tema y no debería de opinar nada, a ver quién me pagó ahora, ¿no? Para decir esto. Y sé que después de todo lo que se me armó, no debería de estar ni abriendo la boca. A ver qué se me alborota ahora”, se burló.

Lee también Héctor Suárez Gomís arremete contra Luisito Comunica por video del AIFA: “ya estás huev**”





Luisito Comunica hace fuerte denuncia! Luego de lo sucedido con el nuevo aeropuerto de México, el influencer expone como está el antiguo! Nueva Polémica! #aeropuerto #noticias ♬ sonido original - Candrés Peredo @candresperedo Luisito Comunica hace fuerte denuncia! Luego de lo sucedido con el nuevo aeropuerto de México, el influencer expone como está el antiguo! Nueva Polémica! #luisitocomunica

Dado que en su video sobre el AIFA mostró los sanitarios con distintas temáticas, Luisito Comunica también mostró los baños del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Allí se observa un cartón colocado debajo de un mingitorio y los mosaicos de la pared con fisuras.

“Y así están todos los de la terminal 1, los de la terminal 2 no está la verdad tan mal, pero la 1… no hay que desatenderla tan gacho, vean esto. Y la verdad se me hace una vil mamada, por qué cuando pagamos de impuestos de aeropuerto en cada boleto que compramos… Y a ver qué bonito que quedó el aeropuerto nuevo, que le estén invirtiendo ahí, pero no se olviden que de este que la verdad es el que más se usa y está regacho”, comentó.

El youtuber utilizó el AICM para volar hacia India, donde este jueves compartió un par de historias de su llegada y presumir las instalaciones de aquella terminal aérea.

Y ahora #LuisitoComunica exhibe las pésimas condiciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (#AICM). "El @GobiernoMX no le invierte en mantenimiento a pesar de que es el aeropuerto que mueve a miles de personas", dice entre risas. https://t.co/iz1fz7ON4l pic.twitter.com/Ppk33YmaXp — Bon Miller (@bon_miller) March 2, 2023



¿Por qué fueron tendencia Luisito Comunica y el AIFA?

El youtuber se volvió tendencia cuando compartió su video sobre el AIFA por las críticas que recibió por alabar dicha terminal aérea y sus instalaciones. Resaltando que contaba con una tienda de crocs y una cafetería Starbucks.

Lee también Luisito Comunica ahorra más de 30 mil pesos por volar desde el AIFA; esto piensa del aeropuerto

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que declaró que había ahorrado más de 30 mil pesos en tres boletos de avión al utilizar el AIFA para volar hacia Cancún, de acuerdo con lo que él mismo contó.

“La tarifa que me marcaba saliendo del aeropuerto tradicional, llamémosle, por tres boletos era de aproximadamente 40 mil pesos mexicanos, dos mil dólares. Estos mismos tres vuelos saliendo del nuevo aeropuerto me están costando, Escúchenme bien, 7 mil 854 pesos, unos 360 dólares”, detalló en el video del 16 de febrero.

Foto: Instagram Luisito Comunica

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

sal